В Китае назвали человека, способного остановить контрнаступление ВСУ SCMP: новый спикер палаты представителей может прекратить контрнаступление ВСУ

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Майк Джонсон

Контрнаступление украинской армии может остановить новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон, поскольку он выступает против дальнейшей военной помощи Киеву, говорится в статье, опубликованной South China Morning Post. По мнению авторов, лишившись этого «спасательного круга», власти Украины не смогут продолжать боевые действия.

Джонсон выступает против продолжения спонсирования Киева, а контролируемая республиканцами палата представителей может просто отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине, — отмечается в статье.

Авторы пояснили, что в случае прекращения США поддержки Украины европейские страны не смогут восполнить этот пробел. Более того, они могут не захотеть этого, так как их экономики переживают сегодня не лучшие времена, в частности, из-за антироссийских санкций, от которых Европа страдает больше, чем РФ.

Ранее сообщалось, что Джонсон после избрания на пост спикера палаты представителей призвал разделить запрос о выделении $105 млрд Израилю и Украине. Он также потребовал от администрации президента США Джо Байдена предоставить отчет о потраченных на Киев средствах.