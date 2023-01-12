Экономист оценил влияние ковидного кризиса в Китае на мировую экономику Экономист Смирнов: темпов экономического роста в КНР хватит для поддержки мировой экономики

Отмена ковидных ограничений в Китае, нанесших экономический ущерб, будет способствовать росту внутреннего потребления, но темп роста экономики КНР в ближайшие годы вряд ли превысит 5%, заявил Lenta.ru экономист Евгений Смирнов. По мнению эксперта, несмотря на замедление экономического роста, даже таких темпов будет достаточно, чтобы Китай мог поддерживать мировую экономику на плаву. Ситуация вынуждает КНР повышать открытость и усиливать реформы, в том числе за счет стратегии «двойной циркуляции», при которой внешнеэкономические связи будут углублять международное присутствие, а приоритетом внутренней экономики станет рост внутреннего потребления, по оценке эксперта.

По всей видимости, в ближайшие годы экономический рост в Китае вряд ли превысит 5%, однако даже таких темпов роста будет достаточно для того, чтобы поддерживать мировую экономику на плаву, чтобы она не скатилась в глубокую рецессию, — заявил экономист.

Смирнов добавил, что дальнейший внутренний рост будет зависеть от степени адресности господдержки. Важным фактором развития китайской экономики также станут усилия для повышения технологической конкурентоспособности и преодоления технологической зависимости от США, указал экономист.

Ранее депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман объяснил политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в Китае тем, что в стране фактически отсутствует гигиена на бытовом уровне. По словам Вассермана, это вынудило правительство КНР ужесточать профилактику на государственном уровне и вводить жесткие меры.