«У 20 регионов нет проектов по ЖКХ»: Разворотнева о зимних бедах с теплом

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева

Недавно рабочая группа Госдумы по развитию коммунальной инфраструктуры представила список ключевых проблемных вопросов отрасли из 20 пунктов. Туда вошел и износ основных фондов и инженерных сетей — беды, из-за которых во многих городах страны зимой пострадали россияне. Какие выводы сделала власть из зимнего коллапса и что предлагается для исправления ситуации, рассказала NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Что сделает правительство, чтобы зимние аварии не повторялись

— Зимние прорывы труб отопления в разных регионах, осенние прорывы канализаций с реками фекалий, как, например, в Астрахани, взрыв на ТЭЦ в Туве, признанной аварийной еще в 2015-м, — все это словно из фильма про апокалипсис. Чего мы ждем вот уже 30 лет? Что вся коммунальная инфраструктура в стране окончательно рассыплется?

— Согласна, зимние события были резонансными, особенно в Подмосковье. Но, справедливости ради, отмечу: на самом деле коммунальных аварий в эту зиму было ненамного больше, чем раньше. Ежегодно по стране их происходит примерно одинаковое количество.

— Неужели?

— Именно так. В 2020-м была запущена единая система мониторинга аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. И стало более понятно, где чаще рвется, где самые проблемные участки. Причем система не только фиксирует аварии, но и отслеживает устранение возникших проблем в онлайн-режиме.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сотрудник аварийной ремонтной бригады во время прокладки временного водопровода в Подольске

— Коллапс в Подмосковье показал, что с устранением выходит как-то не очень...

— Проблем и правда очень много. Но в Подмосковье, помимо плохого состояния инфраструктуры, сказались и чисто местные факторы. Так, управляющая компания (УК) продемонстрировала вопиющий непрофессионализм: вместо того чтоб слить воду, они почему-то ждали, пока мороз доберется до труб. Конечно, в итоге трубы разорвало, и восстановление домов потребовало много времени, а люди сидели без тепла.

Во-вторых, сказалась ведомственная принадлежность котельной в Климовске. Теперь уже известно, что собственники вывели из нее 50 млрд руб. То есть люди оплачивали коммуналку, а деньги шли в офшор.

— Все эти частности лишь убеждают: проблема системная, и нынешняя модель управления коммунальной инфраструктурой явно не работает. Намечаются ли кардинальные изменения или вновь будут лишь точечные решения?

— Действительно, ситуация возникла не вчера. Созданная в советские годы система уже давно выработала свой срок службы. Кроме того, последние 30 лет в нее не инвестировали, не содержали нормально. Зачастую износ достигает 100%. Но нельзя сказать, что проблему не осознавали и не пытались решить.

Летом 2022-го состоялось [заседание президиума] Госсовета, посвященное проблемам ЖКХ. Там прозвучало, что на модернизацию сетей нужно 4,5 трлн руб. Это огромные деньги, их невозможно выделить сразу из бюджета. Но тем не менее из бюджета стали что-то давать.

Так, уже было выделено 150 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также через Фонд развития территорий. В общем, возникло инфраструктурное меню правительства, где есть целый набор инструментов. Например, кредиты (межбюджетные, казначейские) на очень длинный срок под низкие проценты, а также инфраструктурные облигации, которыми в том числе занимается ДОМ РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сотрудник аварийной ремонтной бригады во время прокладки временного водопровода в Подольске

Будет ли Москва контролировать работу ЖКХ в регионах

— О том, что износ коммуникаций запредельный, мы слышим уже десятки лет, столько же — о том, что финансирования не хватает. Но за это время в России построено множество масштабных проектов. Так, может, имеет смысл бросить все силы на модернизацию коммуналки страны, а не на бюджетные и казначейские кредиты, о которых вы говорите выше?

— Вы зря считаете, что разработанные меры не помогают. Те регионы, которые думали о состоянии своего ЖКХ, сейчас активно начали пользоваться правительственным меню.

Есть и регионы, где такую работу начали проводить еще раньше. К примеру, Тамбовская область в свое время провела модернизацию всех котельных — деньги шли через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Или, скажем, Ленинградская область, которая в малонаселенных территориях начала системно менять большие котельные с избыточными мощностями на модульные.

Но были регионы, которые сидели на попе ровно и ничего не предпринимали. И когда пошли деньги из федерального бюджета, у них не было ни программ развития коммунальной инфраструктуры, ни проектов, под которые можно взять деньги, ни схем под тепло- и водоснабжение... Таких регионов порядка 20.

— Разве в задачи федеральной власти не входит требовать у региональных властей создания таких программ и назначать крайние сроки выполнения?

— Я с вами абсолютно согласна, и вице-премьер Марат Хуснуллин тоже. Он месяц назад был в Госдуме и как раз об этом говорил.

— Так чего же все ждут? Почему этого нет?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин

— Думаю, сейчас как раз этим займутся. Хуснуллин рассказывал, что когда занимались дорожным строительством в регионах, то не только дали деньги, но и организовали жесткий контроль. И сегодня нет ни одного региона, который бы не выполнял план по строительству дорог.

Сейчас регионы имеют все для того, чтобы заниматься привлечением инвестиций в модернизацию системы ЖКХ, просто не все этим пользуются. Мне кажется, что состояние коммунальной сферы в регионе обязательно надо включать в KPI губернаторов. Это, думаю, намного важнее каких-нибудь показателей числа людей, занимающихся физкультурой.

Как федеральная власть контролирует в ЖКХ на самом деле

— Что сейчас контролирует правительство в сфере ЖКХ и в каком объеме?

— Сейчас взаимоотношение федерального центра с регионами происходит очень странно. Ежегодно правительство выпускает приказ о предельных индексах цен на ЖКУ в разных регионах. Другими словами: в таком-то регионе можно поднять общий платеж, к примеру, на 10%, в другом — на 15%, в третьем — на 4%. При этом за ситуацию на территориях федеральные ведомства не отвечают. И вместо того чтобы следить за качеством и реализацией программ модернизации ЖКХ, контролировать качество обслуживания населения, они контролируют лишь цены. Кстати, и регионы сейчас тоже не отвечают за это.

— Неужели только муниципальные власти?

— Именно! Но органы местного самоуправления абсолютно не в состоянии модернизировать ЖКХ собственными силами. Скажем, на местах привлекают инвестора в рамках концессионного соглашения. Просчитывают все и договариваются о размере тарифа. А потом вдруг регион дает им совсем другой тариф. И все соглашения инвесторов с местными властями дезавуируются.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Я уже не говорю о ситуациях, когда речь идет об инфраструктуре, принадлежащей частным предприятиям. В том же Климовске надо было что-то делать не только местным властям, но и региональным — к примеру, начинать строить новую котельную, не дожидаясь коллапса.

В общем, нужно кардинально перестраивать взаимодействие разных уровней власти. И передавать регионам и ответственность за состояние инфраструктуры, и инструмент для ее модернизации в виде тарифов.

Почему новостройки до сих пор присоединяют к старым коммунальным сетям

— Одна из проблем, о которой давно говорят эксперты: инфраструктуру новостроек «вешают» на старые коммунальные сети. В итоге люди недополучают тепло, и это еще в лучшем случае, в худшем — прорывы труб и серьезные аварии. Это недостаток контроля или недостаток законодательства?

— Закона, который бы обязывал строительные компании возводить собственные инфраструктурные сети, нет. У них есть лишь техприсоединение, которое им дают (или не дают) коммунальные монополисты. При этом те же коммунальщики должны принимать собственные инвестиционные программы, которые должны как-то синхронизироваться с планами развития того или иного города.

Но, к сожалению, сегодня городские планы никак не синхронизированы с коммунальными. Этот дисбаланс был очень заметен прошлой осенью, когда люди в Подмосковье жаловались на холод в квартирах.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

— Неужели никто не проводит расчеты, не делает экспертные заключения, давая разрешения на такие подключения?

— Повторю, нет никаких требований. Только осенью мы приняли поправки, по которым при реализации программ комплексного развития территорий надо принимать еще и схемы тепло- и водоснабжения. Но эта поправка не панацея: даже если и сделают проект, не факт, что сеть построят. Да и непонятно, за чей счет ее делать?

К тому же в контрактах с застройщиками, особенно в регионах, далеко не всегда прописаны хоть какие-то обязательства, касающиеся коммунальной, социальной и дорожной сфер.

— Почему такое попустительство строительным бонзам?

— Иногда застройщики вообще отказываются работать в регионах, если их нагружают инфраструктурой. И тогда местные власти идут на уступки.

Кто в итоге заплатит за модернизацию ЖКХ

— Софинансирование тоже выходит боком, как выясняется. На днях Счетная палата представила в Госдуме отчет, где приведены такие цифры: на ЖКХ тратится порядка 56% местного и регионального бюджетов. Если происходят такие аварии, как зимой, а денег тратится, судя по всему, немало, то куда они идут?

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Светлана Разворотнева (справа) на пленарном заседании Государственной Думы РФ

— Как ни странно, это точно неизвестно. Но уверена: минимум 20% этих средств направляется на поддержку неэффективных предприятий теплоснабжения, на субсидирование выпадающих доходов. Потому что старых котельных по стране масса. Многие были предназначены для обслуживания в том числе предприятий, а не только окрестных домов.

Но потом предприятия стали потреблять меньше (закрылись, оптимизировались и т. п.), появились огромные резервные мощности. В итоге стоимость гигакалории в таких регионах очень высока. Людям не потянуть эти траты, поэтому местным бюджетам и приходится субсидировать сферу ЖКХ. Вместо того чтобы пустить эти средства на строительство новой инфраструктуры, они поддерживают старую неэффективную.

То есть налицо масса ошибок местного руководства, если не сказать хуже — его непрофессионализм. Плюс отсутствие квалифицированных кадров по обслуживанию коммунальной сферы.

— Глава Минфина Антон Силуанов недавно перечислял суммы, выделенные из ФНБ на нацпрограммы, в том числе на ЖКХ, и сказал, что они возвратные. Откуда возьмется этот возврат?

— Из тарифов, естественно.

— То есть за всю модернизацию и ожидаемые бизнесом прибыли от сферы ЖКХ заплатит в конечном итоге потребитель?

— Конечно. Вообще все инвестиционные программы у нас включены в тарифы. Так всегда было и будет.

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