Ситуация с отоплением в Подмосковье: последние новости 13 января, аресты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале рассказал о ходе решения проблем с отоплением в некоторых городах региона. Что и где было отремонтировано, кого наказали, какие последние новости 13 января?

Что рассказал Воробьев о ситуации в Московской области

По словам Воробьева, восстановительные работы проводились не только в Климовске, но и в Солнечногорске, Химках, Электростали, Воскресенске, Талдоме, Наро-Фоминске, Балашихе.

«Мы много и усиленно занимались проблемами с отоплением в разных городах. По понятным причинам в зоне особого внимания был Климовск. Вместе с тем восстановительные работы активно велись и на других территориях, откуда приходило много ваших сигналов», — рассказал он.

Губернатор региона пояснил, что в Солнечногорске подключают блочно-модульные котельные, что позволит обеспечить людей теплом в эти выходные.

В Талдоме был зафиксирован прорыв магистрали, и ремонтные бригады за шесть часов устранили серьезную аварию, а в Химках удалось демонтировать дефектный участок трубы и установить заплатку, что помогло вернуть отопление в жилые дома.

«В Подольске после встречи с жителями мкр. Шепчинки и Межшоссейный заканчиваем врезку к котельной ПТЭК, чтобы усилить температуру и давление. Также для того чтобы исключить риски работы старых котельных, в Подольске разворачиваем 10 блочно-модульных котельных», — резюмировал Воробьев.

Что известно об аварии в Яхроме

В Яхроме Дмитровского городского округа вчера утром, 12 января, из-за коммунальной аварии без отопления остались 74 жилых дома, пять детских садов, школа и интернат, сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный минувшим вечером в своем Telegram-канале заявил, что через несколько часов отопление вернется в жилые дома.

«Специалисты заполняют систему и запускают котельную. В течение нескольких часов температура нормализуется во всех домах. Благодарю специалистов МУП „ДУ ЖКХ“ за слаженную работу», — написал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подольск. Прокладка временного водопровода

Кто был арестован после коммунальных аварий в Подольске

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила, что Басманный суд постановил арестовать на два месяца замглавы Подольска по ЖКХ Романа Рязанцева по обвинению в превышении должностных полномочий.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Рязанцев подписал акт проверки готовности к отопительному сезону, несмотря на наличие дефектов в оборудовании, а также передал паспорт готовности патронному заводу, что привело к аварии на теплотрассе. При этом в СК РФ уверены, что он знал о наличии дефектов.

Также сообщалось о задержании начальника котельной Климовского специализированного патронного завода Александра Чикова по делу об отключении тепла в Подмосковье.

«Постановление Басманного районного суда города Москвы от 10 января 2024 года начальнику котельной ЗАО „КСПЗ“ Чикову Александру Ивановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 7 марта 2024 года», — рассказали в пресс-службе столичных судов.

Напомним, что 4 января из-за аварии на котельной, обслуживающей микрорайон населением 22 тысячи человек, которая находится на территории Климовского патронного завода, было отключено отопление в 173 жилых домах Подольска. На территории городского округа вводили режим чрезвычайной ситуации локального характера.

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