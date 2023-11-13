В России ввели ограничение на подорожание услуг ЖКХ Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ в 2024–2028 годах

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Правительство России приняло изменения индекса размера оплаты, которую вносят граждане за коммунальные услуги на 2024–2028 года, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Так, платежи за ЖКХ со второй половины следующего года в Москве вырастут не более чем на 11%, в Санкт-Петербурге — на 9,8%.

Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024–2028 годы, — указано в документе.

Введенные индексы позволят контролировать тарифные решения, которые принимают региональные власти. Подобные инструменты призваны защищать потребителей от необоснованных изменений в коммунальных платежах.

Ранее юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин допустил, что предложение правительства РФ пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения означает грядущий рост стоимости электричества. Он предположил, что подорожание могут привязать к уровню инфляции, которая, по некоторым подсчетам, может достигнуть 17%. По мнению эксперта, первое повышение составит 8–11%, а во второй раз тарифы поднимут еще на 6–8%.