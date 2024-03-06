«Вся из лапши построенная»: почему случился взрыв на ТЭЦ в Шагонаре

Фото: МЧС РФ

Более 20 человек пострадали, в домах пропало отопление в результате пожара и взрыва на котельной ТЭЦ города Шагонар в Республике Тыва. Местное правительство ввело в регионе режим ЧС, власти обещают быстро устранить последствия аварии. Судя по метеосводкам, утром 6 марта в населенном пункте столбики термометров опускались ниже 20 градусов, местная администрация организует для жителей пункты временного размещения. ТЭЦ, на которой произошел взрыв, еще в 2015 году признали выработавшей свой ресурс. Подробности происшествия — в материале NEWS.ru.

Что известно об аварии

По сообщению республиканского управления МЧС, 6 марта спасателям «поступила информация о пожаре и сильном задымлении» в котельной города Шагонар Улуг-Хемского района Тувы. Речь идет о Шагонарской ТЭЦ, где произошли пожар и взрыв. По данным Минздрава республики, пострадали 23 человека. Ведомство призвало жителей сдать кровь для нуждающихся в медпомощи.

Глава республики Владислав Ховалыг сообщил о создании оперативного штаба и сам прибыл на место аварии. В 08:30 мск (12:30 по местному времени) пожар был потушен.

Позднее глава Тувы объявил о введении в регионе режима ЧС регионального значения и рассказал о текущей обстановке.

«По предварительным данным, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет. Пропавших нет. Весь состав смены определен. Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы, включая тех, кому определено амбулаторное лечение. Тяжелобольных перевозим бортом санавиации», — написал Ховалыг в своем Telegram-канале.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

Фото: МЧС РФ

Что могло стать причиной взрыва

Представитель экстренных служб сообщил о том, что могло быть причиной взрыва в здании Шагонарской ТЭЦ: «В 04:42 мск поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной с последующим пожаром на площади 50 квадратных метров».

Специалист по управлению городским хозяйством профессор НИУ ВШЭ Сергей Сиваев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что о причинах инцидента говорить рано, однако отметил, что в целом знаком с ситуацией в республике.

«По статистике, самыми распространенными причинами аварий в коммунальной инфраструктуре являются человеческий фактор и износ оборудования. В Туве оба эти признака присутствуют, но это общая оценка», — отметил Сиваев.

После аварии в Шагонаре СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: МЧС РФ

Что известно об отоплении в городе

По словам Владислава Ховалыга, после того как аварийно-восстановительная бригада проверит состояние сетей, «станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование». При необходимости глава республики обещал задействовать резервные источники теплоснабжения.

«На данный момент теплоподача в городе приостановлена. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них проживает примерно 4000 человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителя», — уточнил Ховалыг.

Администрация Улуг-Хемского района призвала жителей Шагонара не сливать горячую воду из батарей, «так как сегодня подача теплоэнергии будет восстановлена». При этом местные власти организовали эвакуацию оставшихся без тепла жителей домов с централизованным отоплением. Их размещали в пунктах временного пребывания.

Энергетики из компании «Россети Сибирь Тываэнерго» заявляют, что «обеспечивают бесперебойную подачу электричества жителям Шагонара».

Фото: МЧС РФ

«Мы контролируем перегрузки и распределение электроэнергии по сетям. На место выехали специалисты компании, это шесть бригад, 19 человек личного состава, 13 единиц техники. На случай возникновения технологических нарушений направлено дополнительное оборудование», — отметил управляющий директор «Тываэнерго» Антон Лукин.

Утром 6 марта столбики термометров в Шагонаре опускались до 24 градусов мороза, по состоянию на 13:00 по местному времени в городе было —13 градусов.

Что об аварии говорят жители Шагонара

Подписчики сообщества «Подслушано Шагонар» во «ВКонтакте» активно обсуждают и делятся мнениями относительно аварии в котельной и подачи тепла. Одна из пользовательниц сообщила, что в городе уже давно возникают проблемы с отоплением, в результате «каждую зиму, осень, весну в квартирах холодно».

«Когда уже этот извечный вопрос в Шагонаре с вечно холодными домами решится! У меня там мама живет. Как к ним приезжаешь, очень холодно! Пишите в прокуратуру, пострадавшие», — призвала она местных жителей.

В ответ на ее комментарий другой пользователь призвал всех «быть разумными» и «относительно адекватно относиться к данному инциденту».

Фото: МЧС РФ

«Если наказывать, то всех, кто до этого тоже руководил Шагонаром, это все результат в совокупности всех тех, кто в свое время не решал одну и ту же проблему — убогое состояние котельной!» — высказал мнение он.

В одном из постов администраторы сообщества «Подслушано Шагонар» разместили анонимный комментарий, автор которого задается вопросом: «Куда деваются средства, выделяемые на замену [оборудования], на текущий ремонт котельной?»

Есть в соцсетях и противоположные комментарии. В том же сообществе «Подслушано Шагонар» в одном из постов приводится мнение анонимной горожанки, которая обвиняет других жителей в том, что они «ничего толком не делают, а жаловаться с каждым годом начинают все больше и больше».

«Платите налоги все вовремя, не мусорите на улицах хотя бы, потом посмотрите. Я прекрасно знаю о ситуации в администрации, когда председатели и главы порой из собственного кармана платят суммы, уходящие на благоустройство города. Может, раньше и было как-то по-другому, но в последние несколько лет сам глава города лазил по подвалам пятиэтажек, ходил по квартирам, искал причины вашего „вечного холода“», — написала женщина, добавив, что «все устаканится».

Фото: t.me/khovalyg_live

Что известно о состоянии котельной

Одна из пользовательниц соцсети «ВКонтакте» написала, что «на новую котельную было выделено много денег», добавив, что еще в 2015 году власти республики направили миллионы рублей на модернизацию ТЭЦ в Шагонаре.

«Да вы что, народ! Не видите, что ли, новую котельную возле старой, вся из лапши построенная стоит», — написал в ответ на ее комментарий один из пользователей.

Правительство республики в 2015 году заявляло, что действующая котельная в Шагонаре «полностью выработала свой ресурс», обещая построить новый объект в рамках реализации региональной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014–2020 годы». В сообщении отмечалось, что стоимость строительства Шагонарской котельной оценивалась проектировщиками минимум в 700 млн рублей. Впоследствии власти республики обещали начать реконструкцию тепловых сетей уже с 2022 года, но о вводе в строй новой котельной в Шагонаре не сообщалось.

Что известно о Шагонарской ТЭЦ

Учредителем Шагонарской ТЭЦ является государственное унитарное предприятие «УК ТЭК 4», которое принадлежит республиканскому Министерству топлива и энергетики. С 2018 года компанию возглавляет бывший замминистра топлива и энергетики Тувы Саин Седип.

По сообщениям издания «Провинция.ру», в 2021 году в ходе проверки Шагонарской ТЭЦ специалистами МЧС сотрудники ведомства зафиксировали 24 нарушения, в том числе касающиеся организации противопожарной безопасности.

В 2021 году «УК ТЭК 4» оштрафовали «за нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами по теплоснабжению и за необеспечение нормативного запаса топлива». А в 2022 году Роструд оштрафовал компанию за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

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