Виноват губернатор Воробьев? Почему отключают отопление зимой на самом деле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Воробьев

В нескольких городах Московской области из-за морозов случился настоящий коммунальный апокалипсис. Где-то не выдержали котельные, в подъездах лопнули батареи центрального отопления. Из-за аварии в Подольске 170 домов остались без отопления. В Электростали во дворах жгут костры — жители нашли последний надежный способ согреться, температура в квартирах не поднимается выше 10 градусов.

Словом, возглавляемый Андреем Воробьевым регион не вполне справился с рекордными морозами. Впрочем, подобная картина наблюдается не только в Подмосковье.

Жители проклинают местные власти, губернаторов. А кого им еще проклинать? Но проблема гораздо сложнее, чем «власти не проследили». Давайте разбираться.

Кто виноват?

Чтобы говорить о проблемах ЖКХ в России, надо понимать две ключевые вещи. Первая — по разным оценкам, от 60 до 90% инженерной инфраструктуры в нашей стране является изношенной, ее тотальный государственный аудит не проводился, а строились эти самые сети в период с 50-х по 70-е годы XX века.

Второй ключевой момент — часть инженерных коммуникаций была в 90-е приватизирована вместе с крупными предприятиями. Другая часть изначально принадлежала частным коммерческим структурам. Грубо говоря, ряд инженерных объектов в регионах строился для бизнеса.

Как сейчас происходит обслуживание этой самой инфраструктуры? Глава муниципалитета, которого принято ругать и обвинять во всех смертных грехах, обладает единственными полномочиями — он может оценить масштабы трат на поддержание (про строительство уже не говорю, это слишком дорого) коммуникаций и отнести проектно-сметную документацию губернатору. Губернатор собирает цифры от всех муниципалитетов и принимает решение об очередности. Грубо говоря, он решает, где дыры будут латать сначала, а где попозже. Очевидно, что при такой системе всю инфраструктуру одномоментно невозможно поменять и даже отремонтировать ни в одном регионе.

И в этом еще полбеды. Основная проблема заключается в том, что местные власти не всегда имеют возможность даже оценить масштабы бедствия, потому что, как написано выше, часть инфраструктуры является частной собственностью.

То есть по всей стране наблюдается одна картина: есть изношенные сети и объекты, часть которых невозможно даже исследовать и обследовать на местном уровне. Уж не говоря о том, чтобы починить.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что делать?

В России работают федеральные программы, которые, по идее, должны обеспечивать реформу ЖКХ. Но в данный момент их объем явно недостаточен.

Первое, что следовало бы сделать, — на государственном уровне решить вопрос с аудитом инженерных сетей. То есть нужен национальный проект по оценке всех инженерных сооружений. Это очень сложный процесс. И дорогой. Но если его не начать, то дальше может быть хуже.

А сейчас же почти все регионы работают по системе «залатывания дыр», а руководитель муниципального ЖКХ, по сути, является «расстрельной должностью».

Граждан, проклинающих местные власти, конечно, можно понять. Но неплохо бы на национальном уровне осознать — дело не в отдельных чиновниках, проблема масштабнее и глубже. И если не начать ее решать, то костры во дворах будут вспыхивать все чаще и чаще.

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