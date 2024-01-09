Россиянам напомнили, что делать при отсутствии отопления Эксперт «ЖКХ контроль» Мамчур: при отсутствии отопления нужно обращаться в ЕДС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При отсутствии отопления в квартире в первую очередь следует обращаться в Единую диспетчерскую службу (ЕДС), посоветовал руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль» по Московской области Валерий Мамчур. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что заявить об этом лучше нескольким жителям дома, чтобы проблема была оперативно решена.

У нас работает ЕДС, можно позвонить еще в 112, они переведут в нужный отдел и передадут информацию о происшествии. Но надо сразу сообщать о проблеме, потому что если один человек позвонил и сообщил, то, возможно, у него с батареями что-то не так, но когда весь дом звонит и жалуется на холод в квартирах, проблему приедут решать оперативно, — пояснил эксперт.

По его словам, проблемы с отоплением чаще всего возникают из-за старых труб. Мамчур отметил, что их проверяют на протечки ежегодно, но предсказать сильные перепады температур невозможно. Эксперт добавил, что следователи в случае аварии также должны проверять, как были потрачены деньги, выделенные на подготовку к отопительному сезону.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело после масштабной аварии, лишившей тепла и света десятки тысяч людей в подмосковном Подольске. Был задержан замглавы Подольска. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Также задержан начальник котельной.