В Электростали жители развели костер, чтобы погреться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковной Электростали местные жители развели во дворе костер, чтобы греться из-за отсутствия отопления в квартирах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Массовый сход во дворе у места обогрева сняли на видео и выложили в Сеть, чтобы обратить внимание местных властей и губернатора региона Андрея Воробьева.

Отсутствует отопление в наших домах, Электросталь, восточная сторона. В квартирах от 8 до 16 градусов тепла в разных домах, температура не соответствует должной, — сообщила автор обращения.

Ранее сообщалось, что жителям микрорайона Климовск в подмосковном Подольске, которые сидят без тепла из-за аварии в котельной, раздают обогреватели. Сейчас без отопления остаются около 40 домов. Некоторые жители продолжают обогреваться с помощью газовых плит, однако все равно ходят дома в верхней одежде. В Климовске также открыли пункты временного размещения, где гражданам раздают горячие обеды и продуктовые наборы.

Ранее Московская область получила право взять в свое ведение частную котельную в Климовске, на которой произошла масштабная авария, оставившая без тепла и света в 20-градусные морозы 173 жилых дома в городском округе Подольск.