Линии электропередачи загорелись в Климовске из-за перегрузки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Линии электропередачи начали гореть накануне вечером в подмосковном Климовске из-за перегрузки, вызванной аномальными морозами в регионе, сообщает портал MSK1.RU. Жители региона продолжают жаловаться на проблемы с электричеством, отоплением и водой в домах.

Очевидцы представили видео возгорания на линии 0,4 кВ в Климовске. На опубликованных кадрах можно увидеть горящие провода на нескольких столбах в окрестностях.

Власти Подмосковья 7 января сообщили о восстановлении теплоснабжения в 90% домов Климовска в ближайшее время. Из-за аварии в котельной без тепла остались около 170 домов. Губернатор Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания заявил, что предстоит большая работа по прогреву каждой квартиры и подъездов. Основная задача в Климовске на данный момент — развоздушить жилые помещения. Он отметил, что работы осложняются замерзанием трассы на ряде участков.

Прокуратура Московской области отреагировала на ситуацию с отоплением в регионе. Прокуроры посетили места коммунальных аварий в городах и провели прием граждан. После вмешательства правоохранителей, по сообщению ведомства, ситуация в некоторых местах улучшилась — последствия ЧП устранили в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области.