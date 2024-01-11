Как заморозивший Климовск патронный завод попал в руки убийцы из Мексики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти России намерены национализировать Климовский специализированный патронный завод после того, как в котельной, принадлежащей предприятию, во время морозов лопнули трубы. Вопросы к заводу у правительства возникали еще с нулевых годов. Пресса давно заподозрила, что завод угодил в руки мексиканского преступника. Почему оборонное предприятие оказалось в центре скандала, какую роль в этом сыграла многострадальная котельная — в материале NEWS.ru.

Кто оставил жителей Климовска без тепла

Утром 4 января от жителей микрорайона Климовск подмосковного города Подольска начали поступать жалобы в коммунальные службы: в домах, а также на объектах городской инфраструктуры исчезли теплоснабжение и горячая вода. Спустя несколько часов мэрия сообщила, что причиной оказался прорыв теплотрассы, шедшей от котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ).

Мэр Подольска Григорий Артамонов рассказал, что всего коммунальщики обнаружили три утечки, при этом сразу начать ликвидацию последствий помешало то, что завод — режимный объект. В итоге без горячей воды и отопления в мороз осталось около 21 тысячи человек. В этих условиях жители Климовска провели несколько дней: к вечеру 10 января снабжение восстановилось не во всех домах.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о превышении должностных полномочий. В рамках первого задержаны начальник котельной и гендиректор КСПЗ, в рамках второго — один из заместителей Артамонова, подписавший акт проверки котельной и выдавший предприятию паспорт готовности к отопительному сезону.

Ситуация быстро привлекла внимание властей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что завод будет национализирован по решению президента России Владимира Путина, добавив, что управление котельной было организовано «из рук вон плохо». «Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — рассказал Воробьев.

Завод оказывался в поле зрения властей и ранее — к его собственникам в разные годы возникало большое количество претензий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Климовский патронный завод: история, что производит

История КСПЗ началась еще в 1936 году — с создания Новоподольского патронного завода, который в послевоенный период стал базовым в производстве калибра 7,62×39. Именно под эти боеприпасы был разработан автомат Калашникова, принятый на вооружение в 1949-м.

В 1960 году предприятие переименовали в Климовский штамповочный завод, а в 1993-м преобразовали в открытое акционерное общество. Уже через несколько лет, в 2001-м, на базе тогдашнего ОАО «КШЗ» было создано ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Прежнее юридическое лицо ликвидировали, а предприятие получило свое нынешнее название.

В конце 1990-х завод едва не разорился, а численность его сотрудников сократилась с 8000 до нескольких десятков человек. К середине нулевых ситуацию удалось выправить: в апреле 2006-го совет директоров компании возглавил бывший главком внутренними войсками и экс-замминистра внутренних дел, участник войны в Чечне Анатолий Шкирко, после чего количество работников выросло до 1500 человек.

В итоге КСПЗ стал ведущим российским и единственным в Московской области предприятием по изготовлению патронов и оружия высочайшей надежности и качества — по крайней мере так утверждается на официальном сайте завода. На его базе создан научно-конструкторский технический центр, а также налажено производство боеприпасов и некоторых видов малокалиберного оружия. В ассортименте предприятия — служебные патроны («Парабеллум», «Курц» и другие), охотничьи («Рекорд», «Темп» и другие), индустриальные, травматические и пневматические, а также биатлонные. Кроме того, КСПЗ выпускает пневматические винтовки Jager, травматические пистолеты «Восток» и «Хорхе» — последние стоят на вооружении спецподразделений «Вымпел», «Витязь», «Альфа» и «Рысь».

Свое название травмат «Хорхе» получил в честь бывшего владельца завода Хорхе Портильи-Сумина — этот человек ранее был связан с дипломатией и когда-то представлял интересы Грузии в США. Портилья-Сумин — бизнесмен грузинского происхождения, гражданин Мексики. Как писал «Коммерсант», в 1985 году предприниматель был осужден Мосгорсудом на 14 лет за убийство отчима — гражданина Мексики Мануэля Портильи-Кеведо. В начале нулевых он приобрел крупный пакет акций предприятия, после чего вокруг завода разгорелась череда скандалов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Криминальные нулевые

Портилья-Сумин назывался в качестве возможного организатора преднамеренного банкротства КШЗ в 2001–2002 годах. Вскоре после покупки акций он сменил менеджмент, затем завод взял большие кредиты, а в 2004-м через суд был объявлен банкротом. При этом годом ранее, в 2003-м, бесследно пропал уволенный людьми Хорхе экс-директор завода Евгений Рудаков. Вся прежняя бухгалтерия предприятия сгорела при пожаре.

В 2007 году по факту преднамеренного банкротства было открыто уголовное дело. В его рамках условный срок получил гендиректор Виталий Мельник, а его предшественник Василий Потриденный был заключен под стражу. Портилью-Сумина объявили в федеральный розыск, однако даже находясь в бегах, по версии следствия, он еще некоторое время продолжал руководить предприятием.

Попытку навести порядок на КСПЗ власти предприняли в 2008-м. У государства на тот момент сохранялись 26% уставного капитала ЗАО (260 акций), которые правительство распорядилось передать корпорации «Ростех». Однако администрация завода, которая самостоятельно вела реестр акционеров, уведомила Росимущество, что передать может только 10 акций — остальные 250 буквально накануне отсудили предыдущие владельцы блокирующего пакета, бизнесмены Евгений Губских и Борис Гимбатов.

В июне 2010 года с подачи Росимущества было возбуждено уголовное дело по факту хищения акций КСПЗ из федеральной собственности. А в 2012-м Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД открыло уголовное дело против Губских. В итоге права на госпакет КСПЗ были восстановлены, Ростех вошел в состав акционеров.

К 2011 году Хорхе Портилья-Сумин скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. В дополнение к уже упомянутым эпизодам его обвинили в мошенничестве. Поводом стала история 2005 года, когда Хорхе приобрел для завода высокоточное металлообрабатывающее оборудование. Как считалось, оборудование могли оформить на подконтрольное ОАО, а расплатиться за него с КСПЗ ничем не обеспеченными векселями. Наблюдатели полагали, что в 2008–2011 годах Портилья-Сумин мог вывести из бюджета завода более 100 млн рублей, которые, предположительно, перевел на счета фиктивных ООО — по договорам субаренды.

В следующий раз имя Портильи-Сумина вновь появилось в СМИ уже в начале 2020-х, когда мексиканца все же удалось задержать. Прошлой осенью RT сообщал, что Московский областной суд рассматривает дело этого 60-летнего бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Фото: kspz.ru

Хищения из котельной и паленый алкоголь

Впрочем, даже после скандалов с банкротством и акциями криминальная история не закончилась. В сомнительных схемах фигурировала и та самая котельная, авария в которой оставила Климовск без тепла. В 2014-м единственный поставщик газа для нее — «Газпроммежрегионгаз Москва» — уведомил КСПЗ о скором прекращении поставок, поскольку завод задолжал 92 млн рублей. При этом, как сообщал «Коммерсант», МУП «Теплосеть» Климовска оплачивало тепло в полном объеме, однако деньги уходили не «Газпроммежрегионгазу», а патронному заводу. В итоге первого замдиректора КСПЗ Алексея Гарина обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями путем вывода средств на счета подконтрольной ему фирмы ООО «Интех-М».

Ситуация на время успокоилась в 2015-м, когда в Московской области прошла административная реформа, а самостоятельный на тот момент Климовск включили в состав Подольска. В следующий раз предприятие попало в сводки уже в 2020 году: МВД в ходе проверки на территории КСПЗ обнаружило цех по производству контрафактного алкоголя. Было возбуждено уголовное дело, однако руководству завода удалось избежать преследования.

Два года спустя акционеры ЗАО сменили команду управленцев, которую до тех пор возглавлял председатель совета директоров Виталий Полетаев. Как сетовал новый гендиректор завода Игорь Рудыка, действия прежнего руководства привели к нехватке оборудования, материалов и персонала, в результате с началом СВО завод оказался не готов выполнить мобилизационное задание.

Один из представителей команды Полетаева, бывший заместитель гендиректора Александр Бобков был обвинен в хищении металла с предприятия. «Коммерсант» сообщил также о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Бобкова — бывшего гендиректора завода Ивана Дорогих.

По версии СК, занимавший должность в 2018–2022 годах Дорогих при трудоустройстве предъявил фиктивный диплом о высшем образовании. В материалах следствия утверждалось, что Дорогих получил доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Среди других обвинений в адрес гендиректора — вывод средств через аффилированные компании, сдача помещений завода в долгосрочную аренду по заниженной стоимости, а также распродажа автомобилей КСПЗ по ценам в несколько раз ниже рыночных.

В ожидании перемен

Судя по всему, теперь государство решило навести порядок на предприятии. О готовности взять его под контроль вновь заявил Ростех. Корпорация считает, что это позволит обеспечить выполнение производственных задач и социальных обязательств предприятия, а также повысить уровень промышленной безопасности.

В ожидании национализации пребывают и потребители продукции КСПЗ. Так, руководство Союза биатлонистов России (СБР), которому завод поставляет патроны для детских биатлонных школ, уже выразило надежду на то, что предприятие теперь улучшит качество.

«Он (КСПЗ. — NEWS.ru) производит самые дешевые патроны. И поскольку они самые дешевые и самые доступные, ими пользуются биатлонные школы по всей стране. Но качеством они похуже, и сборная их не использует. Мы, конечно, будем надеяться на то, что будет какое-то улучшение, если этим будет заниматься государство. Потому что проблема есть», — заявил пресс-секретарь СБР Сергей Аверьянов.

И проблема есть, как показывает жизнь, не только с патронами.

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