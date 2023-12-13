В Госдуме объяснили опасность владения украинцами компаниями ВПК Депутат Гурулев: управляемый украинцами УралАТИ мог сливать секретную информацию

Завод УралАТИ и его дочерние предприятия, которыми управляли спонсоры ВСУ, могли намеренно производить некачественное сырье для предприятий отечественного ВПК и передавать секретную информацию украинским военным, заявил NEWS.ru в ответ на соответствующий вопрос член комитета ГД по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. По его словам, сейчас идет проработка вопроса о национализации компаний оборонного сектора, что позволит в дальнейшем избежать таких ситуаций.

Конечно, если все так, как вы говорите, то риск [намеренного слива информации] есть, — пояснил депутат.

Он пояснил, что выяснить в точности, имел ли место слив информации, поможет только расследование, так как Россия является правовым государством. Гурулев также рассказал, что он часто ездит по оборонным предприятиям, большая часть которых и так находится в собственности у государства. Поэтому, по его словам, меры по национализации будут применяться точечно.

Да они могут называться «АО» и так далее, но акции этих предприятий находятся в руках государства, так что массового такого [процесса национализации] не может быть, — заключил он.

12 декабря Волжский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал Росимуществу холдинг предприятий УралАТИ, владельцами которого оказались члены экстремистской группы, спонсировавшие ВСУ и выступавшие против специальной военной операции.

Ранее Ленинский районный суд Курска приговорил к 12 годам колонии строгого режима уроженца Санкт-Петербурга Евгения Казанцева, который участвовал в боевых действиях в составе «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Его признали виновным по трем статьям УК РФ.