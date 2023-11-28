Петербуржец получил срок за участие в СВО в составе «Правого сектора» Суд приговорил воевавшего за «Правый сектор» россиянина к 12 годам колонии

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Евгений Казанцев

Ленинский районный суд Курска приговорил к 12 годам колонии строгого режима уроженца Санкт-Петербурга Евгения Казанцева, который участвовал в СВО в составе «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Его признали виновным по трем статьям УК РФ.

Ленинский районный суд Курска признал Казанцева виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы ИК строгого режима с ограничением свободы на год, — говорится в сообщении.

Суд установил, что Казанцев, будучи националистом и сторонником идей украинского «Правого сектора», участвовал в СВО в составе военизированной группировки и выполнял задания против интересов России. Экс-бойца признали виновным в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), в незаконном приобретении и ношении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и в участии в военизированном формировании, противоречащем целям РФ (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Подсудимый в ходе заседания вину не признал.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что пулеметчик Артур Ниверчук, воевавший в рядах украинского полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), проведет за решеткой остаток жизни за убийства мирных жителей Донбасса. Журналист подчеркнул, что украинец убивал по приказу командования, не обращая внимания ни на возраст жертв, ни на их статус.