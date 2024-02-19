Хованская: «Если в регионе гнилые трубы, вы почувствуете рост цен на тепло»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В начале 2024 года произошло несколько крупных коммунальных аварий в самых разных регионах России: в Московской, Тульской, Новосибирской, Свердловской областях и Приморье. Тысячи граждан РФ оставались без отопления несколько дней. В интервью NEWS.ru глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская рассказала, что сделают, чтобы ситуация не повторилась, и у кого сильнее всего вырастет плата за «коммуналку».

Насколько изношено российское ЖКХ

— Как сейчас обстоят дела с финансированием сферы ЖКХ? Хватает ли средств?

— Сейчас выделяются дополнительные средства из Фонда национального благосостояния на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в отношении которой возникает масса вопросов. Безусловно, ее состояние, особенно в ряде дотационных регионов, оставляет желать лучшего.

С другой стороны, ситуация постепенно меняется. Износ коммунальной инфраструктуры, который ранее достигал 80% по стране, в настоящее время снизился. Другой вопрос, что средняя температура по больнице нас не устраивает, особенно людей в дотационных регионах, где из-за изношенных труб случаются крупные аварии.

— Вы говорили, что доля изношенных труб системы отопления в РФ сегодня превышает 60%. Это действительно много. Как будет решаться проблема?

— Я неоднократно говорила, что за один год не получится решить проблемы, копившиеся десятилетиями. Современные методы диагностики позволяют выявить предаварийное состояние труб.

— Но что же тогда случилось в начале года, когда в ряде российских регионов произошли крупные коммунальные аварии?

— Инфраструктура не выдержала из-за рекордных морозов. Вы сами знаете, что произошло в Климовске и Подольске в Московской области. Ситуация ужасная.

С одной стороны, жителей всегда можно временно переселить в отапливаемые помещения. Но как остановить разрушение внутренней инфраструктуры, когда в доме лопаются все трубы? Это уже грозит серьезнейшим капитальным ремонтом.

Фото: ГД РФ Галина Хованская

— Но можно ли винить в этом только погодные условия?

— Безусловно, нет. Случился резкий рост нагрузки на систему, и она не выдержала. Считали, что проскочим, выдержим, ведь подписывались акты готовности к зиме! Но те, кто их подписывал, просто не рассчитывали на столь резкий уход в минус. И получилось то, что получилось. Но на самом деле принимаются меры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем. В настоящее время в Думе ведется активная дискуссия по проблемам ЖКХ.

Я рассчитываю, что ее результатом станет появление нормативных документов, которые нужно будет принять в кратчайшие сроки для совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства. Вопрос финансирования, скорее всего, выйдет на первое место. Дотационные регионы и рады бы заменить трубы, а где деньги взять? Представьте: ответственность лежит на муниципалитете, а он сугубо дотационный. Это значит, что у него есть лишь средства, которые собираются с граждан. А с них много не соберешь.

У кого «коммуналка» подорожает сильнее

— Какие еще вопросы стоит рассмотреть в первую очередь?

— Например, вопрос тарифов. В дотационных регионах получить адресную помощь сложнее, чем в Москве. На получение субсидий от государства там имеют право люди, у кого расходы превышают допустимую норму — 22% от дохода, а в Москве этот показатель составляет 10%. Почувствуйте разницу. Я надеюсь, что получат дальнейшее развитие вопросы собственности на объекты систем жизнеобеспечения. Мне представляется, что отдавать их в частные руки нужно с очень большой осторожностью.

Возьмем те же концессии (привлечение инвесторов для создания или реконструкции госимущества с предоставлением этим инвесторам затем возможности заработать на таком объекте. — NEWS.ru). Что берут в концессию? Хорошую инфраструктуру, и деньги в нее не вкладывают, а лишь качают прибыль, потому что управляет ею все-таки коммерческая структура. А что происходит, если такой организации каким-то образом навязывают изношенные объекты систем? Расплачиваться в итоге придется бюджету, потому что рост коммунальных тарифов для населения ограничен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Кстати, о тарифах. Ближайшая их индексация запланирована на 1 июля 2024 года. На сколько реально могут вырасти тарифы с учетом инфляции и экономической ситуации в целом?

— Для каждого региона устанавливается предел, который превышать нельзя. На деле рост может быть меньше, поскольку регион сам решает, увеличивать ли тариф. При этом он вправе поднять плату за отопление, но одновременно снизить тариф на воду. Главное, чтобы суммарно он не превышал предельные индексы для субъекта.

Я не случайно упомянула о тарифе на воду. С этим у нас все очень плохо. И с водоочистными сооружениями тоже. Очистка воды — это дорого. А тарифы на воду у нас устанавливаются по остаточному принципу. Лучше всего чувствуют себя энергетики, далее идут организации теплоснабжения и только потом те, кто отвечает за воду. А ведь без нее говорить о здоровой городской среде не представляется возможным. Все упирается в очень простую вещь: какие приоритеты выстраивает власть.

— Вы сказали, что тарифы не увеличатся выше установленного предельного уровня, но в любом случае они вырастут. Как это скажется на гражданах?

— По каждому субъекту нужно смотреть отдельно. Если у вас в регионе гнилые трубы, вы почувствуете в первую очередь рост тарифа на тепло, но зато не будете больше платить за свет и воду, к примеру.

— Может ли регион превысить установленные лимиты?

— При необходимости регионы могут поднять тарифы на коммунальные услуги и больше предельного индекса, но они должны это каким-то образом обосновать. Например, в случае, когда требуется модернизация коммунальной инфраструктуры и т. д. Но даже тогда потребуется одобрение региональных органов самоуправления, согласование с ФАС. Все это не так просто.

— Ранее власти говорили, что хотят довести тарифы до «экономически обоснованных». Чем это может грозить потребителям?

— Я вообще не понимаю, что такое экономически обоснованные тарифы и как их обосновывают. Это все ерунда. Конечно, речь на самом деле идет о повышении тарифов для того, чтобы ресурсоснабжающая организация получала прибыль. А это уже к вопросу о ее аппетитах.

Если поднимать тарифы, то необходимо одномоментно снижать нагрузку на малоимущие семьи. Я неоднократно предлагала снизить порог для получения субсидий до 15% (сейчас жителям ряда регионов дают субсидию на оплату ЖКХ, если их расходы по этой статье превышают 22% от их дохода. — NEWS.ru). Помогать нужно тем, кто в этом особенно нуждается. Но пока вопрос не решен.

— Цифры в платежке не всегда понятны жителям. Есть ли решение у проблемы?

— Есть две возможные схемы. Если у вас есть счетчики, значит, идет расчет по ним. Тогда летом за отопление вы практически не платите, а вот зимой начисления очень большие. Сейчас большинство жителей многоквартирных домов платят за отопление по схеме 1/12, то есть равными долями в течение всего года. Если происходит перерасчет платы за него в конце года, значит, доплачиваем.

Что касается электричества, то здесь все более-менее нормально. Вопросы возникают в основном по воде. Счетчики на воду ставить выгодно. Платить по нормативу выходит дороже: потребляешь, к примеру, 90 литров воды в сутки, а платишь, как будто ежедневно слона купаешь. Отсюда и вопросы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно ли отнимать имущество за долги по «коммуналке»

— Долги россиян за «коммуналку» скоро могут достичь 900 млрд рублей. Что делать с этой проблемой? Может быть, стоит вернуть хотя бы некоторым должникам субсидии на оплату ЖКУ?

— Вы мне сыпете соль на рану. Это была моя инициатива. В свое время протащили поправку, которая «накрыла» вот эту самую норму. Это случилось в мое отсутствие, когда я находилась в командировке.

На самом деле, есть добросовестные должники — люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Если у человека есть соглашение о погашении задолженности в рассрочку, зачем его тащить в суд и лишать права на субсидию? Таким образом мы загоняем человека в долговую яму, и это ничего хорошего не несет ни ему, ни ресурсникам, которые ни копейки не получат.

Но я буду пытаться сделать все возможное для того, чтобы вернуть эту норму.

— Как вы относитесь к тому, чтобы заодно создать базу злостных неплательщиков (которые имеют возможность платить, но не платят), чтобы как-то влиять на них (например, при наличии долгов ввести запрет на выдачу кредита)?

— Есть должники, которые имеют не одну квартиру. К примеру, это люди, которые покупали жилье в инвестиционных целях. Мне жаловались на таких граждан, которые годами не платят «коммуналку», и речь, кстати, идет о квартирах в домах бизнес-класса. Что делать в этом случае? Обращать взыскание на имущество должника.

Удалось ли провести в РФ мусорную реформу

— Получилось ли в России провести мусорную реформу, на которую возлагалось столько надежд? Что получилось и чего сделать не удалось?

— Это вопрос равноценен вопросу о том, можно ли при выделении средств уже через год заменить все трубы, которые изношены на 70–80%. А здесь ситуация еще хуже, потому что мы стартуем с нулевой отметки.

В советское время мы собирали металлолом, сдавали макулатуру и стеклянную тару. И все это стимулировалось государством. За вторичное сырье люди получали редкие книги (в обмен на макулатуру), талоны или просто деньги. Главный вопрос на сегодня — это организация процесса сбора и сортировки мусора.

Плюс точек для переработки бытовых отходов должно быть в разы больше. Но создание промышленного пула — это серьезная задача, требующая столь же серьезного финансирования, по крайней мере на начальном этапе. А вообще это золотое дно, это выгодный и перспективный бизнес, если делать все по уму. А что мы видели на первом этапе реформы? Нам говорили о раздельном сборе мусора, а люди видели, как весь этот мусор загружался в один грузовик.

— Как решают проблему мусора на законодательном уровне за рубежом? Какой зарубежный опыт могла бы перенять Россия?

—- В ряде зарубежных стран за стеклотару можно вернуть залоговую стоимость. Это распространенная практика. В цену напитка включен залог за бутылку, ее можно сдать в магазине — как правило, там же, где она приобреталась — и получить деньги обратно.

Когда я была в Швеции, то видела, как за счет переработки вторсырья отапливается целый город. На тот момент у них переработка мусора была на уровне 96%, а у нас тогда перерабатывалось порядка 4–6%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как организовать свои платежи по ЖКХ

— 11 лет назад в России запустили программу капремонта жилья, финансируемую за счет взносов жильцов. Насколько она себя оправдала?

— В свое время я обращалась в Конституционный суд, потому что считала, что «общий котел» (как способ накоплений на капремонт с помощью фиксированных выплат собственников жилья на все дома в регионе. — NEWS.ru) — антиконституционная норма. Есть два способа формирования фонда капитального ремонта вашего многоквартирного дома: на счете регионального оператора и на специальном счете (отдельном счете конкретного дома. — NEWS.ru).

В случае спецсчета возможностей у собственников гораздо больше. Они могут выбирать подрядчика, устанавливать сроки проведения работ, контролировать их ход, озвучить свои пожелания по строительным материалам. Как правило, этим занимаются организованные собственники — ЖСК и ТСЖ.

К слову, заменить лифты с оплатой в рассрочку можно только в домах, которые собирают деньги на капремонт на свои спецсчета. Что до «общего котла», то это изобретение довольно гнусное. Когда лет через 20 дойдет очередь до вашего дома, не факт, что в этом «котле» что-нибудь останется.

— Какие законопроекты и нововведения в сфере ЖКХ сейчас обсуждаются? К чему нам стоит готовиться?

— На этот вопрос очень сложно ответить. К примеру, у меня в портфеле сейчас дюжина проектов, которые я планирую вносить на рассмотрение Думы — каждый месяц по проекту. Если с первого раза он не проходит, то со второго или третьего. Я вношу только законопроекты, которые, в моем понимании, должны работать в интересах людей. Сейчас в стране начинается избирательная кампания, думаю, будет много популистских предложений, что называется, «по случаю».

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