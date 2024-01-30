Эксперт по ЖКХ спрогнозировал «эпидемию» обрушения домов в РФ Эксперт по ЖКХ Крохин: в России продолжат рушиться дома из-за сильного износа

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Обрушения аварийных домов будут продолжаться в разных городах России, потому что жилой фонд сильно изношен, заявил NEWS.ru председатель Союза жилищных организаций Константин Крохин. По его словам, ситуация с обрушением домов будет развиваться по январскому сценарию с лопнувшими по всей стране трубами.

Мы каждый год будем видеть увеличение количества аварий из-за износа советских и построенных в 1990-е годы домов. Дома продолжат рушиться, как лопались трубы в январе. На самом деле то, что у нас за зиму произошло с крушением домов и с сетями, это же показатель их крайнего физического износа, — сказал Крохин.

По его словам, дома в разных городах России рушатся, потому что «мы проели советский задел мощности», теперь необходимо быстро создавать маневренный фонд, расселять аварийные дома.

Ранее глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила, что с 1 января 2024 года переселять граждан из ветхих домов будут в ускоренном темпе, а если переехать пока некуда, малоимущим жильцам будут безвозмездно предоставлять съемное жилье. Парламентарий добавила, что финансовую помощь регионам на выполнение новой программы выделит федеральный центр.