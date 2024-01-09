Оставшимся без отопления жителям Климовска раздают обогреватели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителям микрорайона Климовск в подмосковном Подольске, которые сидят без тепла из-за аварии в котельной, раздают обогреватели, сообщил корреспондент NEWS.ru. На данный момент без отопления остаются около 40 домов.

Некоторые жители продолжают обогреваться с помощью газовых плит, однако все равно ходят дома в верхней одежде. В Климовске также открыли пункты временного размещения, где гражданам раздают горячие обеды и продуктовые наборы.

Глава Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что отопление во все дома Климовска планируется подать к утру 10 января. По словам губернатора, специалисты устраняют последствия аварии на самом сложном отдаленном участке. Помимо этого инженеры ведут работы по запуску третьего котла, для ремонта которого привлекли экспертов из других городов.

Госкорпорация «Ростех» ранее заявила, что готова взять под контроль Климовский патронный завод, от которого зависит отопление Подольска. Соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину уже составляется. В компании подчеркнули, что это поможет навести порядок на предприятии, в частности повысить уровень промышленной безопасности.