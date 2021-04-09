Telegram начал возвращать долги инвесторам TON

https://static.news.ru/photo/8db9edb0-99fc-11eb-801f-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Инвесторы, которые вложились в запуск блокчейн-платформы TON от Telegram, рассказали, что начали получать возврат денег в размере 110% от вложенного.

Части инвесторов отправили деньги, а ещё части — письма с сообщением о начале выплат, передаёт The Bell.

Выплаты направили инвесторам, которые при закрытии проекта отказались от получения 72% от вложенного. Тогда основатель Telegram Павел Дуров предлагал неамериканским инвесторам два варианта: либо забрать часть своих денег сразу и разорвать отношения, либо подождать год и получить 110%.

В 2018 году Дуров привлёк для запуска блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram $1,7 млрд. Среди инвесторов были бизнесмены Роман Абрамович, Давид Якобашвили, Сергей Солонин. Они должны были получить в общей сложности 2,9 млрд токенов новой платформы.

В октябре 2019 года, за месяц до планируемого запуска блокчейна, началось разбирательство Telegram и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В результате в мае 2020 года проект был закрыт.

Как писал NEWS.ru, в конце февраля 2021 года Павлу Дурову пришёл иск от инвесторов, вложившихся в TON (Telegram Open Network). Они потребовали компенсировать им ущерб около $100 млн за неудавшийся проект блокчейн-платформы.