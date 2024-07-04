Ставка ЦБ станет запредельной: нас ждут супердорогие кредиты и ипотека

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В июле Банк России может довести ключевую ставку до 17% или даже 18%. Сейчас она сохраняется на уровне 16%, при этом в ЦБ допускают существенную коррекцию в сторону повышения. О том, как очередной рост ставки повлияет на вклады, кредиты и ипотеку, расскажет NEWS.ru.

Что говорят в Банке России

Центробанк в июле будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17–18% годовых, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24». «Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании, потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — уточнил Заботкин.

Напомним, 7 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% (такой процент держится с середины декабря). Тогда же глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила ее существенное повышение в будущем.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 26 июля.

Фото: Сергей Булкин/News.ru Эльвира Набиуллина

Зачем еще больше повышать ставку

ЦБ продлил период жесткой денежно-кредитной политики на фоне высокого роста цен и повышения инфляционных ожиданий населения, активного кредитования и перегрева экономики. Советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, бывший первый зампред регулятора Ксения Юдаева заявляла, что прогноз по годовой инфляции на июльском заседании будет повышен, потому что в настоящее время цены растут быстрее, чем ожидалось.

Буквально накануне Росстат сообщил об очередном скачке инфляции, в годовом выражении она ускорилась до 9,22%, в том числе из-за повышения тарифов ЖКХ с 1 июля. При этом ЦБ ставит своей целью вернуть инфляцию на идеальный уровень в 4%. И ключевая ставка играет в этом важную роль. Чем она выше, тем дороже кредиты для людей и компаний и тем выгоднее депозиты.

А если кредиты в рублях станут менее доступными, значит и сами рубли тоже будут более дефицитными. Их у населения станет меньше, а это должно затормозить рост цен.

Как повышение ключевой ставки повлияет на вклады

Ставки по розничным депозитам, как правило, двигаются вслед за изменениями ключевой ставки, а иногда даже и опережают их, если рынок видит ускорение инфляции, говорит в беседе с NEWS.ru основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. По его словам, банки ждали повышения ключевой ставки ЦБ еще месяц назад и частично «отыграли» его. «Поэтому если и случится рост ставок по депозитам, то только в случае если рост ключевой ставки будет по максимуму. В таком случае банки пойдут на повышение ставок по вкладам в кратчайшие сроки», — отмечает Мехтиев.

Ставки вырастут, но не раньше повышения ключевой, говорит старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский. «Подъем будет не особо большим — около одного процентного пункта», — полагает собеседник NEWS.ru.

Если есть желание открыть вклад, то ждать решения ЦБ по ставкам не стоит. «Можно разместить денежные средства прямо сейчас по лучшим из текущих ставок, но лишь на очень короткий срок, чтобы в дальнейшем была возможность улучшить условия по вкладу», — считает Мехтиев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что теперь будет с кредитами и ипотекой

Повышение ставок по кредитам и ипотеке (рыночным, не льготным) будет чуть значительнее — банки поднимут их на 1–2 процентных пункта, прогнозирует Рогачевский. В этих условиях кредиты становятся «малопривлекательными» как для населения, так и для бизнеса, говорит он. «Особенно явно это видно на фоне отмены ряда льготных ипотечных программ. Просадка на ряде сегментов рынка кредитования возможна — впрочем, брать кредиты все равно не перестанут», — рассуждает эксперт.

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица предупреждает, что высокие процентные ставки могут увеличить риск неплатежеспособности клиентов и сделать кредиты и ипотеку менее доступными для среднестатистического заемщика.

По мнению Мехтиева, ипотека для многих стала невозможна не в силу высокой ставки, а в силу неподъемности первоначального взноса. На доступность кредитов тоже больше влияют не процентные ставки, которые пойдут немного вверх вслед за ключевой, а ограничения, связанные с ПДН (показатель долговой нагрузки заемщика).

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Как это скажется на самих банках

Естественно, поступления денег в банки будут сокращаться, однако эксперты не видят в этом ничего критичного. «Помимо процентного дохода, который получают банки от выдачи кредитов, есть и непроцентные доходы: РКО (расчетно-кассовое обслуживание), драгоценные металлы, комиссионные доходы, операции с ценными бумагами, штрафы, пени, неустойки и т. д.», — перечисляет Рогачевский.

При осложненном доступе к кредитам и ипотеке банки могут скорректировать свою стратегию и сосредоточиться на других источниках доходов, таких как комиссии за обслуживание, инвестиции и торговля ценными бумагами, соглашается Денис Перепелица.

Банки продолжат зарабатывать на всем том же, что и раньше, в соответствии с их бизнес-моделями, говорит Мехтиев. «Со времен кризиса 2008 года успешные розничные банки усвоили важный урок: выживет только „специалист“, модель „всего понемногу“ уже давно дышит на ладан», — рассуждает он. Эксперт подчеркивает: если и произойдет сокращение выдач кредитов, то не из-за ставки, а из-за макропруденциальных лимитов (ограничений для заемщиков с большими долгами) и их ужесточения со стороны ЦБ.

Когда ЦБ может начать снижать ставку

В феврале эксперты допускали, что регулятор может понизить ключевую ставку уже в апреле, но более вероятным сценарием они называли снижение ставки на один процентный пункт только летом.

Сам же ЦБ в апреле допускал, что снижение ставки может произойти во втором полугодии 2024 года. Но в июне регулятор признал, что для возвращения инфляции к цели в 4% потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий (т. е. высокой ставки). Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что на данный момент признаков снижения ставок нет. «Посмотрим, что будет в четвертом квартале», — отметил он. Также они вместе с главой ВТБ Константином Костиным не ждали бы ничего хорошего, если бы ключевая опустилась до 4–5%. Они бы назвали это «ужасом» и сбоем в работе ЦБ, который должен высокой ставкой осадить инфляцию.

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