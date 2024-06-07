Набиуллина допустила существенное повышение ключевой ставки в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Выросла вероятность сценария, в котором потребуется дополнительное повышение ставки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях ПМЭФ. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в последние месяцы в России остановилось снижение инфляции при высоких темпам экономического роста. Она подчеркнула, что, согласно наиболее вероятному сценарию, перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале 2024 года.

Однако выросла вероятность сценария, в котором потребуется повышение ставки, что придает новый импульс дезинфляции. Выбор между этими двумя сценариями будет главной развилкой на опорном заседании в июле, — сказала глава ЦБ.

Ранее Набиуллина заявила, то Центробанк РФ придерживается позиции по достижению инфляции в 4%. по ее словам, важно не только добиться этих показателей, но и поддерживать их. Однако слова Набиуллиной удивили некоторых участников форума. Председатель ЦБ на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, хорошо ли она подумала, уверенно ответила, что хорошо.

Эльвира Набиуллина также заявила, что кредиты берут оптимисты. Она отметила, что Центральный банк видит рост кредитов у людей с низким уровнем дохода. Глава регулятора также указала на тенденцию увеличения микрозаймов, выдаваемых в основном этой категории людей.