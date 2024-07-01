Тарифы на ЖКХ в РФ бьют все рекорды: что подорожает, когда остановится рост

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Тарифы на услуги ЖКХ в России, которые не повышали полтора года, с 1 июля резко выросли. При этом жилищные услуги и ресурсы подорожали неравномерно. В одних регионах сильнее поднялись тарифы на воду, в других — на свет, в третьих — на отопление. Рассказываем, за что мы будем платить больше и чего ждать дальше.

Как устанавливают и меняют тарифы на услуги ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги в России контролируются государством. Повышать их можно только в рамках индекса, который определяет правительство РФ. Для каждого региона он свой.

Важно: установленные ограничения относятся к совокупному платежу (общей сумме в платежной квитанции) за все коммунальные услуги, а сюда входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. То есть рост размера платы граждан по каждой услуге может составить величину, отличную (большую или меньшую) от утвержденных показателей.

Приведем пример. Вы платили за коммунальные услуги условные 1000 рублей в месяц. Если индекс для вашего региона установлен на уровне 10%, начиная с 1 июля вы будете платить в общей сложности не более 1100 рублей. При этом повышение тарифов по отдельным видам ресурсов может быть неравномерным. К примеру, вам придется существенно больше отдавать за свет, а за воду и газ столько же, как раньше. Главное, чтобы рост общего чека не превышал 10%.

Как будут меняться суммы в платежках в разных регионах

В Москве

Средний рост тарифов на «коммуналку» в Москве с 1 июля 2024 года составит 11%. Холодная вода подорожает с 50,93 до 59,8 рубля (+17,4%), а горячая — с 243,16 до 272,14 рубля (+11,9%) за кубометр. Водоотведение вырастет в цене с 39,97 до 45,91 рубля (+14,9%) за кубометр, а центральное отопление — с 2912,53 до 3217,19 рубля за гигакалорию (+10,5%). Тариф на газ для приготовления пищи увеличится с 8,09 рубля до 9 рублей за кубометр (+22,3%). Единый тариф на вывоз мусора (обращение с твердыми коммунальными отходами, ТКО) увеличится всего на 0,55%, с 841,77 рубля до 846,43 рубля за кубометр.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тарифы на электроэнергию зависят от времени суток и других факторов. Полный перечень тарифов можно посмотреть в приказе департамента экономической политики и развития Москвы. Мы выделим лишь несколько вариантов: в домах без электроплит тариф составит 6,99 рубля за за киловатт/час (+8,7%); в домах с электроплитами — 6,15 рубля за киловатт/час (+8,7%); в домах с электроплитами с дифференциацией по времени по двум зонам — днем 7,45 рубля за киловатт/час (+7,8%), а ночью — 3,02 рубля за киловатт/час (+15,3%); в домах с электроплитами с дифференциацией по трем зонам — в пиковое время — 8,94 рубля за киловатт/час (+8,6%), в полупиковое время — 6,15 рубля (+8,7%), а ночью — 3,02 рубля за киловатт/час (+15,3%).

В Московской области

Предельный индекс изменения платы за ЖКУ (максимально возможный уровень повышения тарифов) — 15,6%. И для каждой ресурсоснабжающей организации в сфере водо-, тепло- и газоснабжения, для региональных операторов по обращению с ТКО установлены свои тарифы. Посмотреть их можно на сайте комитета по ценам и тарифам Московской области.

Предельные индексы по муниципальным образованиям можно посмотреть здесь. При этом разброс по городским округам достаточно большой. Например, тарифы на холодную воду для жителей Подмосковья в зависимости от городского округа вырастут на 10–21%, на горячую воду — на 11–20%. Водоотведение подорожает на 11–21%, центральное отопление — на 6,5–21%. Тариф за обращение с ТКО увеличится на 5–18%. Газ подорожает на 11,2%.

Тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в домах с газовой плитой, составит 7,33 рубля за киловатт/час (+8,9%). Для жителей области, живущих в домах с электрическими плитами, тариф (с учетом скидки 24%) составит 5,57 рубля за киловатт/час.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скидка (понижающий коэффициент) для населения, проживающего в сельской местности, будет сохранена на уровне 2023 года в размере 30%. Для них тариф на электричество составит 5,13 рубля киловатт/час. Тарифы, дифференцированные по зонам суток, увеличатся от 8,9% (дневная) до 14,2% (ночная).

В Санкт-Петербурге

В Северной столице отменили плановое повышение тарифов ЖКХ. То есть цены на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами расти не будут.

Губернатор Александр Беглов отметил, что бюджет города превысил триллион рублей, и это дает возможность выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям.

При этом все субсидии и компенсации льготникам обещают сохранить.

В Ленинградской области

Для жителей Ленинградской области тарифы на коммунальные услуги вырастут на 10,2%, а с учетом допустимого максимального отклонения — на 15,1%.

Холодное водоснабжение подорожает в среднем на 10,23%, горячее — на 10,7% водоотведение — на 11,4%, отопление — на 10,0%. Рост тарифов на электроэнергию в зависимости от типа дома и суточной системы исчисления составит от 9,36% до 11,2%.

За вывоз мусора жителям региона придется платить на 10,2% больше. Тариф за газ увеличится (в зависимости от направления его использования) на 10,66–11,2%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будут ли расти тарифы и дальше

Рост тарифов на коммунальные услуги неизбежен, говорит в беседе с NEWS.ru руководитель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова. По ее словам, в условиях повышения зарплат и улучшения условий трудящихся (соцгарантии и т. п.) в сфере ЖКХ будут повышаться и тарифы на ЖКУ. Но расходы на зарплаты сотрудников — лишь одна из составляющих роста тарифов. «Вторая — это непосредственно сами энергоресурсы, им тоже свойственно дорожать, что сказывается на постепенном повышении цен. Третья не менее важная составляющая — обслуживание и текущий ремонт сетей, четвертая — необходимость капитальных вложений в инфраструктуру и модернизацию сетей», — перечисляет эксперт.

Но если первыми тремя составляющими можно обосновать повышение тарифов, то капремонт и модернизация, в которой нуждается большинство сетей, невыполнимы без бюджетных средств, отмечает Юнисова.

Тарифы повышаются раз в год (за последние годы было только два исключения, в 2019 и в 2022 годах. — NEWS.ru) примерно на уровень инфляции и далее этот рост будет «не ниже инфляции, даже если это не очень обоснованно», продолжает она. «На самом деле тарифы растут выше уровня инфляции, в том числе по причине того, что в них закладываются все издержки ресурсоснабжающих организаций, в том числе неплатежи», — указывает собеседница NEWS.ru.

Можно ли «притормозить» рост суммы в платежках

Отчасти проблему можно было решить повышением энергоэффективности: вопрос не в том, сколько стоит услуга, а сколько мы потребляем. При реальном энергосбережении тариф мог бы быть тот же, но по итогу платили бы за ресурсы (воду, свет и т. д.) меньше. Однако ресурсоснабжающие организации в этом не заинтересованы, признает Юнисова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение новых эффективных технологий и мер по экономии ресурсов поможет сдерживать рост цен на коммунальные услуги, добавляет в беседе с NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

«Такой мерой может стать установка индивидуальных приборов учета воды, отопления и электричества, которые позволят сэкономить до 40% от затрат на коммунальные услуги во всех типах жилой недвижимости», — говорит он.

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