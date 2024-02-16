ЦБ сохранил ключевую ставку на 16%: когда подешевеют кредиты и ипотека

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

На первом в 2024 году заседании совета директоров Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Таким образом регулятор прервал полугодовой цикл повышения ставки. Но что это означает для экономики? NEWS.ru рассказывает, как данное решение повлияет на стоимость кредитов, доходность вкладов и курс рубля.

Что решил Центробанк

Очередное заседание совета директоров Центробанка прошло без сюрпризов. По его итогам регулятор оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 16%, что совпало с ожиданиями подавляющего большинства аналитиков.

ЦБ пояснил, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. «Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно», — говорится в сообщении ЦБ.

Одновременно регулятор повысил свой прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год — с 12,5–14,5% до 13,5–15,5%. В 2025 году этот показатель составит 8–10% против прогнозируемых ранее 7–9%. При этом прогноз по средней ставке на 2026-й Банк России менять не стал — 6–7%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему ЦБ не стал менять ставку

Буквально за несколько дней до заседания совета директоров ЦБ Росстат опубликовал данные по инфляции. В январе потребительские цены выросли в среднем на 0,86% — после 0,73% в декабре, а годовая инфляция ускорилась с 7,42% до 7,44%. К тому же февральские данные показывают, что признаков замедления пока не намечается. Инфляция в период с 6 по 12 февраля составила 0,21% по сравнению с 0,16% неделей ранее.

При этом ЦБ рассчитывает на постепенное снижение инфляции в 2024 году до 4–4,5%. Именно с этой целью он и решил сохранить ключевую ставку на высоком уровне.

На что влияет ключевая ставка

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает у них деньги на хранение. Простыми словами, это стоимость денег в экономике. Повышая ключевую ставку, ЦБ делает так, что стоимость денег растет, поэтому банки вслед повышают ставки по вкладам и кредитам. Чем выше ставка, тем дороже кредиты для людей и компаний и тем выгоднее депозиты.

С помощью ключевой ставки регулятор пытается влиять на инфляцию. Если кредиты в рублях станут менее доступными, значит, и сами рубли тоже будут более дефицитными. Их у населения станет меньше, что будет тормозить рост цен.

Аналогичным образом ключевая ставка может влиять на курс рубля. Если она растет, то дорожают кредиты в рублях, соответственно, рублей на валютном рынке (где также торгуются доллары и евро) становится меньше и ценить российскую валюту начинают больше: крупные корпорации и инвесторы готовы купить их за доллары и евро по более высокому курсу. И наоборот, когда ключевая ставка снижается, кредиты дешевеют, рублей на рынке становится больше и курс нацвалюты падает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ЦБ поднимал ставку в 2023 году

С начала 2023 года и вплоть до середины лета ключевая ставка держалась на уровне 7,5%. К смягчению монетарной политики ЦБ перешел 21 июля. Тогда ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%. На заседании 15 сентября регулятор поднял ключевую ставку еще на один процентный пункт, доведя ее таким образом до 13%. Затем, в конце октября, ставку повысили на два процентных пункта.

Наконец, в пятый раз ЦБ поднял ставку в декабре — с 15% до 16% годовых. Тогда это решение совпало с ожиданиями рынка и прогнозами аналитиков.

С июня 2023-го ключевая ставка выросла более чем вдвое.

Как решение ЦБ повлияет на кредиты, вклады и рубль

Банковские продукты традиционно реагируют на ключевую ставку ЦБ РФ: при высокой ключевой ставке кредитным организациям выгоднее привлекать средства на вклады, при низкой — выдавать кредиты. «Но поскольку сейчас она осталась прежней, никаких изменений в банковском секторе я не ожидаю», — прогнозирует в беседе с NEWS.ru член Экспертного совета по развитию цифровой экономики Госдумы Валерий Тумин.

Сохранение ключевой ставки на текущем уровне означает, что банковские ставки по как по кредитам, так и по депозитам «останутся в силе», говорит в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Удешевления заемных средств сейчас не будет, потому что цена кредитования для самих банков не изменилась. Рынок сохраняется в равновесии — и в текущих условиях это хорошо», — считает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина, снижения ставок по кредитам в ближайшее время ждать не стоит. «Скорее всего, они останутся на прежнем уровне. А вот ставки по вкладам либо останутся какими и были, либо немного подрастут — на 0,5–1 процентного пункта», — говорит он. Так что у тех, кто еще не успел открыть вклад под высокие проценты, есть как минимум несколько недель на то, чтобы сделать это, считает эксперт.

Что касается курса рубля, то здесь ситуация кардинально не изменится, полагает Сироткин. «Сейчас задача властей — сохранить текущее состояние рынка», — уточняет он.

Как долго может продлиться пауза

По мнению экспертов, смягчения денежно-кредитной политики от ЦБ придется подождать еще как минимум несколько месяцев. «В лучшем случае мы увидим снижение ставки в апреле (третье заседание по ставке в 2024 году состоится 26 апреля. — NEWS.ru). Но есть основание полагать, что это случится только в начале лета. Вполне вероятно, ставку снизят на 1 процентный пункт. Все будет зависеть от инфляции», — считает Антонов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению экспертов, все понимают, что сохранение ключевой ставки на высоком уровне несет в себе риски сдерживания экономического роста. «Бизнес, особенно в таких отраслях как производство и обработка, да и просто низкорентабельные отрасли просто не могут позволить себе взять кредит и на развитие компании, и под оборотные средства», — комментирует главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Также под вопросом остается развитие рынка недвижимости. Программ льготной ипотеки не так много, а брать жилищный кредит под действующие ставки крайне невыгодно, признает собеседник NEWS.ru. «Размер переплаты по долгу может троекратно превышать стоимость самого долга. И это проблема не только строительной отрасли, но и сопутствующих (рынок услуг по ремонту, стройматериалов, готовой мебели и т. д.)», — заключил Калманович.

Читайте также:

ЦБ повысил ключевую ставку до 16%: как это повлияет на курс рубля и кредиты на 0,5–1 процентного пункта

Когда вернутся дешевые кредиты и ипотека? Отвечают ЦБ и эксперты

Центробанк отказался публиковать доклады по денежно-кредитной политике

Банки поднимают ставки по вкладам: где выгодно, открывать ли депозит сейчас

Ключевая ставка ЦБ убивает наше будущее