Банки поднимают ставки по вкладам: где выгодно, открывать ли депозит сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После повышения ключевой ставки в декабре до 16% банки постепенно подняли ставки по вкладам и накопительным счетам. Но в течение года ситуация может сильно измениться, особенно если ЦБ перейдет к постепенному снижению ключевой ставки. Сложились ли сейчас самые выгодные условия для открытия банковского вклада или накопительного счета и когда ставки могут снова пойти вниз, расскажет NEWS.ru.

Как росла ключевая ставка

В прошлом году Центробанк перешел к повышению ключевой ставки 21 июля — тогда ключевая увеличилась с 7,5 до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5 до 12%. И уже на заседании 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт, доведя ее таким образом до 13%. На заседании 27 октября ЦБ поднял ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15%. Это стало четвертым подряд повышением ставки регулятором за последние три месяца.

А следующее повышение случилось 15 декабря — ключевая ставка достигла 16%. Это сделало оформление любых видов кредитов, в том числе ипотеки, очень дорогим. Положительным же результатом стало повышение ставок по вкладам и накопительным счетам. И оно происходило не только в декабре, но и в январе.

Как выросли ставки по вкладам

В начале января средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках выросла до 14,79%. В сравнении с концом декабря показатель увеличился на 0,04 процентного пункта (п. п.), отмечается в статданных аналитиков Центробанка (ЦБ).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Речь идет о росте средней максимальной ставки по итогам первой декады января. Для сравнения, в 20-х числах декабря показатель находился на уровне в 14,75%, уточнили в регуляторе. К уровню же второй декады первого зимнего месяца средняя максимальная ставка выросла в еще большей степени — на 0,27 п. п., с 14,52 процента.

Где и какие ставки по вкладам и накопительным счетам сейчас предлагают

Если сравнивать ставки банков в Москве с помощью сервиса banki.ru, то самую выгодную ставку предлагают:

Свой банк — до 17,5% годовых (на сумму от 300 тыс. до 500 млн руб.);

Банк ДОМ.РФ — тоже до 17,5% годовых (на сумму от 10 тыс. до 15 млн руб.);

Росбанк — до 16,7% (от 100 тыс. до 10 млн руб.);

Газпромбанк — до 16,5% (от 5 тыс. до 1,5 млн руб.);

Московский кредитный банк — до 16,5% (от 10 тыс. до 1,5 млн руб.);

банк «РЕСО Кредит» — до 16,5% (от 100 тыс. руб.).

Близкие к этим условия предлагают МТС Банк, Интерпрогрессбанк, Морской банк, ВТБ, Локо-Банк, Камкомбанк и Россельхозбанк (ставки — от 15% до 16,21%).

При этом нужно понимать: если вы оформляете не вклад, а накопительный счет, то последний часто открывается на более короткий срок и дает меньший процент, чем был бы по вкладу. В то же время с накопительного счета легко снять деньги в любой момент и так же легко его пополнить. Главное только — спросить в банке, как в таком случае изменится процентный доход. К примеру, в части банков процент начисляется каждый месяц на минимальный остаток на счете. И если на нем хотя бы в один из дней был ноль, банк просто не начислит процент.

Также важно помнить, что для получения максимальной ставки в том или ином банке часто нужно соблюсти несколько условий. К примеру, открыть вклад онлайн, оплатить годовую подписку на расширенный пакет услуг банка или стать его новым клиентом. Поэтому в каждом конкретном случае нужно уточнять информацию самостоятельно.

Как будет меняться ключевая ставка дальше

Это сложный вопрос. Дело в том, что ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию — сделать рубли менее доступными (за счет удорожания кредитов) — и тем самым сдержать покупательную активность населения и бизнеса. А раз падает спрос, тормозится и рост цен. Еще одна цель — поддержать курс рубля, ведь чем выше ставка, тем он в обычных рыночных условиях должен быть дороже.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И о том, как долго ЦБ еще будет держать ставку высокой, идут споры. Одни аналитики считают, что заметное снижение возможно только в конце года, когда инфляционных рисков будет меньше. Другие полагают, что понемногу ключевую ставку могут начать снижать после выборов президента 15–17 марта. Последней точки зрения, к примеру, придерживается менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева. Она отмечает, что, скорее всего, на следующем заседании ЦБ по ключевой ставке 16 февраля ничего не изменится (хотя и здесь допускает вариант с постепенным снижением ставки). «И совершенно точно это произойдет в марте, после президентских выборов», — говорит аналитик.

Стоит ли сейчас нести деньги на вклад или накопительный счет

Татаринцева отмечает: сейчас средние ставки в топ-30 банков держатся на уровне 15% годовых, хотя можно найти предложения и со ставками до 16,5–17,5% годовых. И такая картина точно продержится до середины февраля, а очень вероятно, и до 22 марта, когда будет очередное заседание ЦБ. «Так что сейчас достаточно удачное время, чтобы открывать счета. В идеале можно выбрать долгосрочные продукты с пополнением, это позволит хранить и увеличивать накопления с большей выгодой и получить максимальную доходность», — сказала эксперт.

В пресс-службе Хоум Банка NEWS.ru также заявили, что потенциал повышения ставок банками исчерпан и скоро они начнут снижаться. Правда, там, ссылаясь на текущие прогнозы, ждут, что ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки только 26 апреля. «Вслед за ставкой рефинансирования также будут снижаться процентные ставки по вкладам и накопительным счетам для физических лиц. Однако еще есть немного времени, чтобы успеть разместить деньги по сезонным акционным предложениям с повышенными ставками, которые пока еще предлагают некоторые банки», — резюмировали там.

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