Центробанк отказался публиковать доклады по денежно-кредитной политике

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Центробанк России перестанет публиковать доклады по денежно-кредитной политике, сообщили в пресс-службе финансового регулятора. По словам представителей ЦБ, это связано с обновлением формата публикаций по ключевой ставке. Материалы будут охватывать всю существенную информацию, поэтому в публикации докладов больше нет смысла, считают специалисты.

В Центробанке РФ подчеркнули, что резюме по ключевой ставке будет публиковаться на шестой рабочий день после каждого принятого по ней решения. В документе будет отражено решение по ключевой ставке в период «недели тишины», а также на заседании совета директоров Банка России. Кроме того, резюме будет подробно отображать позицию участников обсуждения по общей ситуации в экономике России и перспективам ее развития. Форматы пресс-релизов по ключевой ставке также подвергнутся изменению. Они станут более краткими, так как подробная информация будет раскрываться в резюме.

Обновленный набор материалов будет охватывать всю существенную информацию, которая ранее содержалась в докладе о денежно-кредитной политике, поэтому его публикация будет прекращена, — подытожили в Центробанке РФ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что финансовый регулятор может ослабить ключевую ставку во второй половине 2024 года. По ее словам, это возможно в том случае, если образуется устойчивая тенденция на замедление инфляции в России.