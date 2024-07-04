В ЦБ допустили резкое повышение ключевой ставки Заботкин: ЦБ может повысить ключевую ставку до 18% в июле

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На следующем заседании совета директоров Центробанка 26 июля обсудят повышение ключевой ставки в России с 16% до 17% или до 18%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, Банк России ожидает пик годовой инфляции в июле и ее снижение в сентябре. Заботкин также подтвердил, что ЦБ рассчитывает к середине 2025 года вернуться к целевому показателю инфляции в 4%.

Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных, — сообщил зампред ЦБ.

По словам Заботкина, высокие темпы экономического роста в России сопровождаются высокой инфляцией. Поэтому стране нужна жесткая денежно-кредитная политика, подчеркнул он.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что ЦБ может повысить ключевую ставку в июле. В перспективе же банкир выразил надежду, что ставка все-таки пойдет вниз.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 3 июля также заявила, что выросла вероятность сценария, при котором потребуется дополнительное повышение ключевой ставки. По ее словам, в последние месяцы в России остановилось снижение инфляции при высоких темпах экономического роста.