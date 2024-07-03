Глава ВТБ поделился ожиданиями по ключевой ставке ЦБ Костин ожидает повышения ключевой ставки ЦБ в июле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Андрей Костин

Центральный банк может повысить ключевую ставку в текущем месяце, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24». Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться этот вопрос, запланировано на 26 июля. В перспективе же банкир выразил надежду, что ставка все-таки пойдет вниз.

Мы ожидаем, что, конечно, [сейчас] ставка не будет снижаться. Она, скорее всего, повысится даже в июле, — сказал Костин.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что выросла вероятность сценария, в котором потребуется дополнительное повышение ключевой ставки. По ее словам, в последние месяцы в России остановилось снижение инфляции при высоких темпам экономического роста. Она подчеркнула, что, согласно наиболее вероятному сценарию, перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале 2024 года.

В свою очередь Костин считает, что глава Банка России Эльвира Набиуллина противостоит губительной инфляции в России, как в свое время действовала Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании. Он напомнил, что глава британского правительства за свой характер получила прозвище «железная леди». Она убрала инфляцию и вывела британскую экономику на совершенно другой уровень, пояснил глава ВТБ.