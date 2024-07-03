Набиуллину сравнили с «железной леди» Глава ВТБ Костин: Набиуллина борется с инфляцией как Маргарет Тэтчер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина противостоит губительной инфляции в России, как в свое время действовала Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе ЦБ. Он напомнил, что глава британского правительства за свой характер получила прозвище «железная леди», передает ТАСС.

Я работал в Лондоне в свое время, там была такая, Тэтчер. <...>Она убрала инфляцию и вывела экономику на совершенно другой уровень. Вот Эльвира Сахипзадовна у нас делает то же самое, также успешно, — сказал Костин.

Ранее журнал The Economist сообщил, что после повышения ключевой ставки до рекордных 20% в конце февраля 2022 года Эльвире Набиуллиной пришлось усилить личную охрану. Собеседник издания рассказал, что ее «стальная решимость» известна всем коллегам, и «даже сильные мужчины» порой боялись заходить к ней в кабинет.

Собеседник издания подчеркнул, что Набиуллина проводит много времени в здании Центробанка. По данным журналистов, для нее там организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку.

В 2023 году издание Politico включило Набиуллину в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы. Ее поставили на первое место в категории «разрушители». Журнал подчеркнул, что глава ЦБ спасла экономику России в 2014 году, когда Запад ввел против Москвы санкции после возвращения Крыма в состав РФ. Сейчас Набиуллиной вновь удается удерживать российскую экономику на плаву, заметило издание.