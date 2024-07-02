Банкам запретят повышать кредиты. Это спасёт или вконец разорит должников?

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Правительство России одобрило законопроект, который запретит банкам в одностороннем порядке увеличивать размер уже выданного кредита. Ожидается, что эта мера поможет в борьбе с сильной закредитованностью населения. К чему приведет принятие инициативы на самом деле, пояснит NEWS.ru.

Какой законопроект одобрили в правительстве

Кабмин одобрил законопроект, который в будущем должен запретить банкам в одностороннем порядке повышать размеры кредитов, в том числе лимит по кредитным картам, но при этом авторам инициативы предложено доработать проект. Правительство указало, что кредитный лимит является одним из условий договора о займе, поэтому при его увеличении следует предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в уже имеющийся.

Разработчиком идеи является сенатор Айрат Гибатдинов. Законопроект предусматривает установление запрета на включение в договор о займе условий, позволяющих кредитной организации увеличить лимит кредита без заключения нового договора с клиентом. Согласно пояснительной записке к законопроекту, данная норма направлена на то, чтобы банки не могли увеличивать сумму кредитования в одностороннем порядке. По мнению авторов инициативы, увеличивая кредитный лимит, банки фактически навязывают клиентам услуги по дополнительному кредитованию.

Насколько сильно задолжали россияне

По данным эксперта «Сравни» Алексея Лоссана, в среднем на начало этого года у жителей России открыто по пять кредитов на человека. «Мы со своей стороны пытаемся в такой ситуации заниматься развитием финансовой грамотности населения благодаря возможности бесплатно проверить кредитный рейтинг на нашем сайте. Высокий доход складывается в том числе благодаря грамотному управлению кредитными средствами», — говорит он NEWS.ru.

В свою очередь главный аналитик Neomarkets Олег Калманович отмечает, что 40% взрослого населения выплачивают хотя бы один кредит. «По итогам 2023 года задолженность россиян перед банками и микрофинансовыми организациями выросла на 6,4 трлн рублей (до 34,8 трлн руб. — NEWS.ru). Это шестая часть бюджета России. В ряде регионов закредитованность превышает 100%», — отмечает эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К чему приводит высокая закредитованность

В апреле в ходе отчета в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила: инфляция и закредитованность граждан мешают в борьбе со снижением уровня бедности в России. Всего она назвала шесть пунктов дорожной карты к преодолению экономического неблагополучия.

«Первое — это снижение инфляции. Инфляция — это налог на бедных, они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы. Второе — это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, здесь мы готовы принимать все необходимые меры», — заявила Набиуллина.

Следующим шагом глава регулятора назвала борьбу с мошенничеством на финансовом рынке, четвертым — поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также Набиуллина посчитала важным развивать финансовые продукты для людей с низкими доходами и финансовую грамотность.

Что уже сделал ЦБ в борьбе с будущими задолженностями

24 мая Банк России объявил о введении макропруденциальных лимитов (МПЛ) для банков на третий квартал 2024 года. То есть по сравнению с первым и вторым кварталами регулятор заметно ужесточил требования к займам (преимущественно — к кредитным картам). Так, банки больше не могут выдавать кредиты с лимитом кредитования или повышать по ним лимиты, если показатель долговой нагрузки (ПДН — отношение сумм всех долгов ко всем доходам) заемщика будет превышать 80%.

Однако, как после этого отметили в ЦБ, риски роста закредитованности граждан сохраняются из-за того, что основная часть потребительских кредитов выдается по высоким ставкам. Доля кредитов с ПДН от 80% в общем объеме выдач в первом квартале 2024 года снизилась лишь с 14% до 13% по сравнению с концом прошлого года. И риски роста закредитованности граждан сохраняются, из-за того что основная часть потребительских кредитов выдается по высоким ставкам.

Фото: NEWS.ru

Снизит ли новый законопроект закредитованность населения

Раз документ одобрен правительством, у него есть высокие шансы на принятие — пусть и с учетом доработки. Тем не менее преподаватель школы бизнеса «Синергия» кандидат экономических наук Даниил Петухов в беседе c NEWS.ru сомневается, что он приведет к уменьшению общей задолженности россиян.

Ведь вследствие высоких процентных ставок по кредитам (16–20% и выше) и завершения программы льготного ипотечного кредитования адекватных способов взять у банка в долг, кроме как оформить кредитку, почти не осталось, пояснил NEWS.ru аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Число тех, кто тонет в долгах, вряд ли сократится — для этого нужно закрывать долги или оформлять банкротство. А доходы для уплаты задолженностей растут не так быстро, как штрафы банков. Вероятнее, вырастет число тех, кого топят тонущие. Нередко пенсионеры берут кредиты в пользу детей, когда банки отказывают последним», — полагает эксперт.

Как законопроект повлияет на банки

По мнению Калмановича, ввод таких ограничений выгоден банкам — чем меньше сумма долга, тем проще ее вернуть. «Скорее всего, банки еще сильнее активизируют и без того агрессивную маркетинговую политику по продвижению кредитных карт в попытке увеличить рынок за счет повышения клиентской базы», — считает аналитик.

Другого мнения придерживается Петухов: новый документ ограничит возможности кредитных организаций увеличивать размер уже выданных займов. Но инициативу сенатора все равно нельзя назвать очень эффективной. «Мера здравая, но, увы, незначительная», — резюмирует экономист.

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