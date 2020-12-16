Союз матерей: не ясно, зачем Путин поделил детей по возрастному принципу

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Бесспорно хорошо, что президент обращает внимание на поддержку и защиту детей, но не очень понятна его позиция разделения по возрастному принципу — ведь по Конституции совершеннолетними детьми у нас называются люди до 18 лет, заявила NEWS.ru председатель общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина.

Напомним, что глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции о том, что семьям с детьми до семи лет включительно выплатят по 5000 рублей в честь новогодних праздников.

По словам руководителя «Союза матерей», конечно, можно согласиться с тем, что с 16 лет дети уже могут работать.

А ведь могут и не работать. Ведь как правило дети этого возраста учатся. И нагрузка на родителей очень большая , поэтому они являются иждивенцами у своих родителей. До тех же 18-ти лет, — сказала Ольга Панина.

Она отметила, что дети в пандемию до 7 лет в РФ оказались «в достаточно хорошем положении».

«Их семьям были повышены пособия. До 3-х лет — в размере одного прожиточного минимума, а с 3 до 7 лет — в размере его половины. Это, бесспорно, большое подспорье. Плюс они находятся в детских садах, которые никто не закрывал. При этом родители могут спокойно ходить на работу», — подчеркнула она.

Родители детей до 7 лет это, как правило, молодые люди. А это значит, что на рынке труда у них гораздо более выгодное положение, чем у тех родителей, которые вышли из молодого возраста. И детей последним оставить уже не с кем, уточнила эксперт.

«Поэтому ребёнок в таком случае предоставляется самому себе, если работодатель не разрешает уйти на удалёнку. И самая трудная категория — дети до 16-ти лет, с которыми просто необходимо заниматься, поскольку они находятся на удалёнке. А их ведь надо обеспечивать и контролировать. Что уж говорить о семьях, где более трёх детей в небольшой квартире», — резюмировала Ольга Панина.