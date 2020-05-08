Сбербанк уменьшил ставки по вкладам в рублях

https://static.news.ru/photo/4dce0228-910f-11ea-932c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк принял решение о снижении ставки по базовой линейке рублёвых вкладов.

Согласно данным кредитной организации, теперь максимальная ставка по вкладу «Сохраняй» составляет 4,15% вместо 4,5%. Данные условия доступны при открытии вклада на полгода-год на сумму от 400 тысяч рублей. Если клиент планирует открыть вклад на аналогичную сумму, но на более длительный срок, то размер ставки составит 3,8% вместо 4,15%.

Максимальную ставку по вкладу «Пополняй» снизили на 0,35 процентного пункта — до 3,8%. На такие условия можно рассчитывать при открытии вклада полгода-год или на год-два года на сумму от 400 тысяч рублей. При открытии более длительного вклада ставка составит 3,15% вместо 3,5%.

Также Сбербанк уменьшил максимальную ставку по вкладу «Пополняй» на 0,35 процентного пункта — до 3,8%. Эти условия доступны при открытии вклада полгода-год или на год-два на сумму от 400 тысяч рублей. При открытии вклада на более долгий срок ставка составит 3,15%.

Ранее NEWS.ru писал, что крупные российские банки приступили к снижению ставок по вкладам после их увеличения в марте и начале апреля.