Росстат оценил инфляцию за неделю

https://static.news.ru/photo/0398e66c-9152-11ea-a423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребительские цены в России с 28 апреля по 6 мая 2020 года выросли на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За предыдущую отчётную неделю инфляция в РФ также находилась на уровне 0,1%. С начала мая инфляция набрала 0,1%, а с начала года — 2,2%, уточняет ТАСС.

В годовом выражении инфляция в России на 20 апреля, согласно расчётам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне почти 3,13%.

Ранее NEWS.ru писал, что месячная инфляция составила 0,8% в апреле. Она оказалась ниже спрогнозированной Минэкономразвития РФ. По данным Росстата, сильнее других — на 1,7% — подорожали продукты, на 0,4% выросли цены на непродовольственные товары, услуги прибавили в цене на 0,1%.