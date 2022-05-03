Российские бизнесмены создали аналог Booking.com

Фото Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Российские предприниматели создали аналог ушедшего сервиса Booking.com и рассчитывают занять до 100% рынка в интернете. Новый сервис бронирования жилья и планирования путешествий обещает предоставить пользователям все необходимые документы для командировок, пишет ПРАЙМ.

Также разработчики намерены обеспечить бесперебойную оплату услуг с помощью карт российских банков и защиту пользователей от недобросовестных отельеров.

До недавних событий 70% россиян бронировали отели через Booking, в перспективе мы бы хотели приблизиться к этой цифре. Но, конечно, это займет несколько лет. Мы рассчитываем занять хотя бы 5–10% рынка онлайн бронирования за первый год, — рассказал лидер проекта Григорий Мокеев.

Бизнесмены предполагают, что сервис на первом этапе будет работать с приоритетом на эко-туризм. По словам Мокеева, в каждой области страны можно найти множество интересных объектов, на территории которых есть эко-гостиницы. К примеру, в Самарской области это деревня ездовых собак или находящаяся на берегу Волги сыроварня.

К сожалению, далеко не всегда такие места попадаются на первых страницах выдачи на сервисах онлайн-бронирования. В нашем сервисе первые строчки предложенных отелей будут закреплены за подобными объектами, — пояснил лидер проекта.

Уточняется, что на первом этапе фильтрация мест для отдыха будет производиться вручную.

Ранее российские отели обратились к сервису Booking с требованием аннулировать все счета, выставленные гостиницам за февраль. Также компании требуют передать им все сведения о гостях.