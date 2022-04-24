Российские отели отказались оплачивать услуги Booking

Российские отели обратились к сервису Booking с требованием аннулировать все счета, выставленные гостиницам за февраль. Также компании требуют передать им все сведения о гостях, пишут «Известия».

Письма за подписью Российской гостиничной ассоциации и Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья были направлены гендиректору Booking Гленну Фогелю. Организации настаивают, что система интернет-бронирования должна была предупредить их о сворачивании бизнеса за две недели.

В личном кабинете российских компаний на Booking хранились сведения о клиентах за 20 лет работы. Сервис не просто отключил гостиницы от своей системы, но и заблокировал работу кабинета. Компании остались без данных о гостях, — приводит комментарий председателя Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольги Воиновой газета.

Согласно информации Лиги, выручка гостиниц в марте упала на 50%, а заполняемость находилась на уровне 10%. Аннулирование платы за февраль российский бизнес считает справедливой мерой, так как речь идёт о крупных суммах. Отели выплачивали сервису 20% от оборота, что в среднем составляло от 300 до 500 тысяч рублей в месяц. При этом сервис был фактически монополистом на рынке гостиничных услуг.

Ранее компания Booking отчиталась об уплате штрафа в 1,3 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства в августе 2021 года, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы. Эти средства уже поступили в бюджет России.