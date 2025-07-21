Депутаты Госдумы назвали условия для возвращения Booking в Россию Депутат Тарбаев: сервисы бронирования должны работать по российской юрисдикции

Зарубежные платформы по бронированию отелей должны работать по российской юрисдикции, заявил на пресс-конференции председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, для сервисов, вроде Booking, должны быть совершенно другие условия при возвращении на рынок РФ.

Мы, кстати, предусматриваем, что эти все платформы должны иметь именно российскую юрисдикцию работы, — подчеркнул парламентарий.

Депутат Наталья Костенко, в свою очередь, добавила, что жители страны не должны собирать «деньги из-за бугра». Парламентарии задались вопросом, как россиянам затем «выбивать» эти средства из иностранных платформ.

Мы вопрос правильной протекции своего бизнеса тоже обсуждаем, — отметил Тарбаев.

Парламентарий объяснил, что это делается для турагрегаторов и туристических операторов. По его словам, им важно понимать, что такая работа ведется.

Ранее Тарбаев рассказал, что отдохнуть всей семьей с минимальными тратами можно в районе Черноземья. Депутат отметил, что в регион можно добраться на автомобиле.