Путин: России не к кому идти с протянутой рукой

https://static.news.ru/photo/fd65b4e0-1a00-11eb-8871-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если власти не смогут выполнить социальные обязательства, России, в отличие от Европы, не к кому обращаться за помощью. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Если растёт инфляция, то растут цены. А нужно же обеспечивать социальные обязательства государства. Это означает, что дефицит бюджета будет дальше расти, — рассказал глава государства во время форума «Россия зовёт!».

По его словам, в Европе есть Германия — «строгая, но добрая тётушка». К ней всегда можно обратиться за помощью.

Нам не к кому идти с протянутой рукой. Вот в чём разница заключается, — подчеркнул президент.

Путин считает, что власти должны внимательно относиться к выкупу Центральными банками государственных облигаций, поскольку эмиссия может увеличить денежную массу, которая приведёт к росту инфляции.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса повлияла на спад экономики в развитых и развивающихся странах. По словам Путина, COVID-19 определил экономическую динамику в мире.

Глава государства выступает против тотальных ограничений и национального локдауна. Он подчеркнул, что в России наблюдается рост числа внутренних инвесторов. Это свидетельствует о доверии россиян к финансовой системе страны.