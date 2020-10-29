Путин: России не к кому идти с протянутой рукой

Если власти не смогут выполнить социальные обязательства, России, в отличие от Европы, не к кому обращаться за помощью. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Если растёт инфляция, то растут цены. А нужно же обеспечивать социальные обязательства государства. Это означает, что дефицит бюджета будет дальше расти, — рассказал глава государства во время форума «Россия зовёт!».
По его словам, в Европе есть Германия — «строгая, но добрая тётушка». К ней всегда можно обратиться за помощью.
Нам не к кому идти с протянутой рукой. Вот в чём разница заключается, — подчеркнул президент.
Путин считает, что власти должны внимательно относиться к выкупу Центральными банками государственных облигаций, поскольку эмиссия может увеличить денежную массу, которая приведёт к росту инфляции.
Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса повлияла на спад экономики в развитых и развивающихся странах. По словам Путина, COVID-19 определил экономическую динамику в мире.
Глава государства выступает против тотальных ограничений и национального локдауна. Он подчеркнул, что в России наблюдается рост числа внутренних инвесторов. Это свидетельствует о доверии россиян к финансовой системе страны.