Путин рассказал, как пандемия повлияла на развитие экономики

Президент Владимир Путин предложил продлить для компаний общепита отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца на фоне коронавируса, а также сохранить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год.

Об этом глава государства заявил на пленарном заседании инвестфорума «Россия зовёт!». Путин, кроме того, отметил, что властям на фоне пандемии удалось сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции. Также...