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Экономика

Путин рассказал, как пандемия повлияла на развитие экономики

14:22, 29 октября 2020

Во время пандемии коронавируса произошёл серьёзный спад как в развитых, так и в развивающихся странах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Мы видим, с каким серьёзным спадом столкнулись развитые и развивающиеся экономики, какие масштабные средства выделяются на поддержку национальных экономик, — рассказал Путин на пленарном заседании инвестфорума «ВТБ Капитала» «РОССИЯ ЗОВЁТ!»-2020.

Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 определила экономическую динамику в мире.

Президент отметил, что для российских властей приоритетом является защита жизни и здоровья россиян и их семей.

Как писал NEWS.ru, глава государства подчеркнул, что тотальные ограничения и национальный локдаун не планируются в России. Он также отметил, что в стране зафиксирован рост числа внутренних инвесторов, что свидетельствует о доверии россиян к финансовой системе страны.

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