Путин рассказал, как пандемия повлияла на развитие экономики

Во время пандемии коронавируса произошёл серьёзный спад как в развитых, так и в развивающихся странах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Мы видим, с каким серьёзным спадом столкнулись развитые и развивающиеся экономики, какие масштабные средства выделяются на поддержку национальных экономик, — рассказал Путин на пленарном заседании инвестфорума «ВТБ Капитала» «РОССИЯ ЗОВЁТ!»-2020.
Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 определила экономическую динамику в мире.
Президент отметил, что для российских властей приоритетом является защита жизни и здоровья россиян и их семей.
Как писал NEWS.ru, глава государства подчеркнул, что тотальные ограничения и национальный локдаун не планируются в России. Он также отметил, что в стране зафиксирован рост числа внутренних инвесторов, что свидетельствует о доверии россиян к финансовой системе страны.