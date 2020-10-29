Путин: локдаун в России не планируется

Тотальные ограничения и общенациональный локдаун в России не планируются. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается, — сообщил президент на форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
Как писал NEWS.ru, ранее источник, знакомый с ситуацией, заявил, что власти намерены обойтись без повторного карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом, но и не исключают такой вариант. Сценарий хоть и рассматривается как нежелательный, окончательного отказа не получил.
Другой источник рассказал, что на недавнем совещании с участием столичных чиновников представители Кремля настаивали на том, что не следует вводить строгий карантин.