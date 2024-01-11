Путин назвал Россию первой экономикой Европы. Что это значит для россиян

Фото: kremlin.ru/Александр Рюмин/ТАСС

Владимир Путин (в центре)

В четверг, 11 января, президент России Владимир Путин прибыл в Хабаровск, где встретился с дальневосточными предпринимателями. Глава государства заявил, что российская экономика стала первой среди европейских стран и пятой в мире по паритету покупательной способности. Что это значит для граждан РФ и какие другие важные заявления сделал президент — в материале NEWS.ru.

Что сказал Путин о российской экономике

Владимир Путин рассказал, что за 2022 год падение внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения оказалось меньше прогнозируемого уровня в 2,1% и составило 1,2%. По словам президента, хотя нашу страну «давят и душат со всех сторон», она во многом преуспела. "По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться. Поэтому тут есть, над чем работать«,— отметил глава государства.

В рейтинге крупнейших экономик за 2022 год от Всемирного банка Россия по показателю ВВП по паритету покупательной способности действительно оказалась на пятом месте ($5,33 трлн), чуть опередив первую экономику Европы — Германию ($5,31 трлн). Больше того, она оставила позади еще четыре страны «Большой семерки» (G7) — Великобританию ($3,66 трлн), Францию ($3,77 трлн), Италию ($3,05 трлн) и Канаду ($2,27 трлн).

Вместе с тем Россия по этому показателю заметно уступает Китаю ($30,33 трлн), США ($25,46 трлн), Индии ($11,87 трлн) и Японии ($5,7 трлн).

Фото: kremlin.ru/Александр Рюмин/ТАСС Президент ознакомился с презентацией реализации долгосрочных планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока

Что это значит для россиян

Паритет покупательной способности — экономический термин, который обозначает соотношение цен на одинаковый набор товаров и услуг в разных валютах. В основе теории ППС лежит закон единой цены (LOP, Law of One Price). Если две страны торгуют между собой каким-то благом, то цены на это благо в двух странах, выраженные в одной и той же валюте, должны быть одинаковыми.

На основе теории ППС высчитывают так называемый справедливый курс национальных валют. В теории в условиях рыночной экономики и конкуренции этот набор товаров и услуг в разных странах при пересчете из нацвалют в доллары должен стоить одинаково. Но на практике так почти никогда не бывает: этот набор получается либо дороже, либо дешевле.

Кроме того, теория ППС хорошо работает только в идеальных условиях и не предполагает издержек на транспорт, ограничений на торговлю, таможенных пошлин и так далее.

Существуют и другие способы сравнить экономики разных стран друг с другом. Это ВВП на душу населения, который больше говорит об экономическом благосостоянии жителей. По этому показателю Россия заметно отстает, и не только от европейских стран. По расчетам Международного валютного фонда (МВФ), ВВП на душу населения в РФ в апреле 2023 года составил $14,4 тыс.

Для сравнения: у стран-лидеров этот показатель перевалил за сотню тысяч — в Люксембурге — $132,3 тыс., в Ирландии — $114,5 тыс., Норвегии — $101,1 тыс. Вот еще несколько примеров: в Швейцарии душевой ВВП составляет $98,7 тыс. США — $80 тыс., Канаде — $52,7 тыс. , Германии — $51,3 тыс., Франции — $44,4 тыс. Россию опережает даже Панама ($17,3 тыс.). Впрочем, России удалось обойти Китай ($13,7 тыс.), Казахстан ($12,3 тыс.) и Турцию (11,9%).

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Что эти знания об экономике дают простым россиянам

Паритет покупательной способности, о котором говорит президент, это относительный показатель, никак на жизнь людей не влияющий, сказал в беседе с NEWS.ru финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Он привел пример: в Германии литр молока стоит 3 евро, в России — 100 рублей. При этом евро стоит 100 рублей. То есть за ту же цену мы можем купить 3 литра молока и в этом опережаем немцев. «И такие же замеры производятся относительно огромной массы товаров и услуг, но они не учитывают реальные доходы населения. То есть получается, что вроде бы товары в России дешевле, но в Германии их может позволить себе гораздо большее количество людей, чем в России».

В рамках речи президента более уместно говорить не о паритете покупательной способности, а о развитии экономики в целом, рассуждает в беседе с NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Скорее всего, он имел в виду, что индекс покупательной способности граждан России (количество товаров и услуг, которое можно купить за единицу валюты. — NEWS.ru.) растет», — говорит она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Станут ли россияне богаче

По мнению Коваленко, на этот вопрос однозначно ответить нельзя. Но при развитии экономики будут созданы дополнительные рабочие места с конкурентной зарплатой. «А в рамках дефицита кадров это будет толчком к росту зарплат», — считает Коваленко.

Есть и контраргумент, о котором уже писал NEWS.ru: российские работодатели, в основном в оборонном секторе, смогли заметно поднять зарплаты в 2023 году, а вот дальше ресурсов у них,учитывая ослабление рубля, может не хватить.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман предполагает, что Россия опередила страны ЕС по паритету покупательной способности из-за того, что в Европе хуже обстоят дела с инфляцией. «В других странах мира ситуация на данный момент реально гораздо хуже, чем была. Поэтому наши показатели по сравнению с общемировыми отличаются в лучшую сторону», — объяснил он.

По словам Кричевского, первое место в Европе по соотношению ВВП и паритета покупательной способности — это действительно неплохо, но значительно сложнее будет удержаться на этом месте. «Рост ВВП сейчас де-факто не производителен, он идет от военного, оборонного промышленного комплекса. А на перепрофилирование предприятий придется потратить столько же, сколько уже в них вложено», — предупредил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О чем еще говорил президент

Что будет с ключевой ставкой

Владимир Путин заявил, что высокая ключевая ставка Банка России носит временный характер. «И руководитель Центробанка (Эльвира Набиуллина. — NEWS.ru) об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», — отметил президент.

Он добавил, что позже ситуация с инфляцией будет лучше. Действия Центробанка и правительства, по его словам, направлены на снижение ее уровня.

Напомним, что 15 декабря прошлого года ЦБ в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — с 15% до 16% годовых. В ноябре Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор намерен снижать ключевую ставку по мере приближения уровня инфляции к 4%. Эксперты предположили, что в новом году это случится в первый раз не раньше середины весны.

Почему выросли цены на яйца

Президент также вернулся к теме подорожания яиц. В декабре он уже говорил, что причиной стало увеличение спроса на них. «Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения, немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйца, мясо курицы», — сказал президент сейчас на Дальнем Востоке.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как ранее писал NEWS.ru, за год яйца подорожали более чем на 50%. В Минсельхозе связывали это со снижением производства и дорогим долларам (он увеличивает себестоимость продукции, так как к нему привязаны расходы на корма, лекарства и производственное оборудование), а эксперты — с ростом себестоимости производства и усилением спроса на яйца. Только последнее они объясняют не ростом доходов граждан, а недоступностью других источников белка — того же мяса свинины, а в первую очередь — говядины.

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