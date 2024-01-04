Что будет в 2024 году с рублем, ценами на жилье, зарплатами и пенсиями Эксперт по недвижимости Аверс: в 2024 году жилье дешеветь не будет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

2024 год может стать для многих непростым, хотя серьезного кризиса пока не предвидится. Благосостояние россиян будет напрямую зависеть от того, какими темпами будут расти цены и колебаться курс рубля, что будет с зарплатами и пенсиями и станет ли жилье в России хотя бы немного доступнее. NEWS.ru поговорил обо всем этом с экономистами, финансовыми аналитиками и экспертами по недвижимости. Их прогнозы — в материале портала.

Будет ли инфляция низкой

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция к концу 2024 года должна выйти на уровень 4–4,5% — это базовый сценарий. В альтернативных сценариях — «Усиление фрагментации» и «Рисковый» — инфляция может составить 6,1–7,8% или даже 11–13%.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, в 2024 году цены будут расти «более сдержанно», чем в 2023-м. «Производителям и продавцам трудно повышать ценники, когда спрос сжимается, потому что кредиты для населения и бизнеса слишком дороги», — объясняет он. Есть, правда, другой источник денег — рост доходов (за счет расходов бюджета), но основная раздача денег в экономике уже произошла, признает эксперт.

По его словам, бюджет не будет расти теми же темпами, что в 2023 году. Минфин переходит в режим стабилизации на достигнутом уровне. «Иначе говоря, новых денег в экономике не будет, роста тоже. А значит, замедлится и рост цен», — прогнозирует Емельянов.

Директор по коммуникациям компании BitRiver экономист Андрей Лобода допускает, что инфляция в 2024 году вполне может замедлиться до 4,5%, но тогда придется отказаться от «ненужной девальвации рубля», которая случилась в 2023 году.

Цель Банка России по инфляции (4% в год. — NEWS.ru) будет труднодостижима в рамках одного года, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Риски отклонения инфляции от прогноза вверх гораздо выше, чем вниз. Наш прогноз по инфляции на конец следующего года — около 5%», — отмечает она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли инфляция высокой

Впрочем, не все аналитики единодушны. Финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин настроен скептически. По его словам, перед выборами на первый план выйдет «раздача денег, пособий и индексаций», что только подстегнет инфляцию, пик которой придется на конец весны — начало лета. «В годовом выражении инфляция по итогам 2024-го может составить около 8–10% в оптимистическом сценарии и порядка 12% в пессимистическом», — ожидает эксперт.

Стоит здесь вспомнить и слова бывшего министра экономики России Андрея Нечаева о том, что официальная инфляция обычно ниже наблюдаемой населением в несколько раз.

Что будет с ключевой ставкой

Почему это так важно? Потому что именно ключевая ставка определяет стоимость денег в экономике — под такой процент Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает у них деньги на хранение. Высокая ключевая ставка — это дорогие кредиты и относительно крепкий рубль. Низкая — это, соответственно, невысокие проценты по кредитам и более слабая нацвалюта.

Сейчас ключевая ставка составляет 16% годовых. Это много и не очень хорошо для экономики.

«ЦБ понимает, что долгое удержание жесткой кредитно-денежной политики чревато серьезным кризисом. Деловую активность можно так подавить, что она будет потом восстанавливаться годами», — комментирует Валерий Емельянов. Поэтому даже если ставку придется еще раз поднять (что маловероятно), в течение года ЦБ будет стремиться вернуть ее на уровень ниже 10%, говорит эксперт.

По мнению Артема Звездина, регулятор начнет снижать ставку с середины весны или чуть позже, а до этого она будет оставаться высокой, но не выше 17–18%. Андрей Лобода ожидает ключевую ставку к концу года на уровне 13–14%, отмечая, что для «качественного роста инвестиционных программ в бизнесе ее идеальным уровнем будет 5%».

Центробанк дал понять, что в 2024 году ставки будут двузначными, добавляет Ольга Беленькая из «Финама». При отсутствии новых шоков и при замедлении инфляции ключевая ставка опустится к концу 2024-го до 10–11%, полагает она. «Если снижение текущих темпов инфляции будет идти медленно, она может оставаться на текущем уровне до середины года или даже дольше», — говорит аналитик.

Что будет с курсом рубля

Валюты будут стремиться дорожать, но это относится не к 2024 году, а к более отдаленной перспективе, считает Валерий Емельянов. Пока же, в условиях задавленного спроса, в том числе на импорт, доллару будет все тяжелее или даже невозможно расти, добавляет он. «Не исключено, что мы увидим еще несколько глубоких откатов в паре доллар/рубль. В такие периоды лучше всего закупаться валютой, если она вам необходима», — советует эксперт.

Артем Звездин полагает, что рубль будет «систематически» падать начиная с середины весны, но это падение не будет шоковым. В итоге к концу 2024 года стоимость валюты вернется к трехзначным показателям. «В оптимистичном сценарии курс доллара составит 103–110 рублей, в пессимистичном — более 150», — делится эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин напоминает, что с начала 2024 года ЦБ вернется к операциям по закупке и продаже валюты из ФНБ. «Продажа валюты добавит ликвидности на рынок, а значит, курс рубля станет более стабильным и прогнозируемым», — рассчитывает он.

Вплоть до президентских выборов доллар будет торговаться на уровне 89–96 рублей, а евро — на уровне 98–105 рублей, считает Потавин. А вот во втором полугодии рубль перейдет к отрицательной динамике. По опыту прошлых лет, курс нацвалюты предыдущие три раза снижался после президентских выборов в России. Либо сразу после голосования, либо через несколько месяцев, напоминает Потавин. Плюс высокие расходы бюджета во многом будут покрываться за счет рубля, допускает эксперт. Его прогноз курса на конец 2024 года — 102–105 рублей за доллар и 108–114 рублей за евро.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что будет с зарплатами и пенсиями

Рост зарплат и пенсий (который мы наблюдали до сих пор) был связан в основном с двумя факторами — увеличением расходов в оборонной сфере (и во всех связанных с ней отраслях и учреждениях) и предвыборными повышениями, напоминает Емельянов.

«По первой части правительство не закладывает новых крупных закупок, по второй — на ближайшие шесть лет в этом не будет смысла», — рассуждает он. Поэтому в 2024 году зарплаты и пенсии будут заморожены на текущем уровне и начнут постепенно сокращаться под влиянием накопленной инфляции, прогнозирует эксперт.

По мнению основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, с учетом того, что 2024 год — выборный, пенсии и зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют как минимум на величину инфляции, а скорее всего, даже больше — примерно на 8%.

Андрей Лобода считает, что номинальные зарплаты (то есть та сумма, которую которую сотрудник получает в рублях) вырастут примерно на 7–8%. Что касается выплат пенсионерам, то с 1 января пенсии проиндексируют на 7,5%, напоминает экономист. Другой вопрос в том, что этот рост во многом может быть нивелирован инфляцией.

Что будет с ценами на недвижимость

В России

Жилье, увы, заметно доступнее не станет, и в этом эксперты едины во мнении. «„Вторичка“ сегодня намного дешевле новостроек, но даже „дешевую“ „вторичку“ невыгодно покупать по нынешним ипотечным ставкам», — признает в беседе с NEWS.ru эксперт по недвижимости, инвестор Ксения Аверс.

Что касается первичного рынка, то летом (как ожидается) массовая льготная ипотека станет адресной, и это приведет к падению числа сделок. Но дешеветь жилье не будет, считает Аверс. По ее словам, сперва застройщики попытаются компенсировать это падение акциями (к примеру, путем субсидирования первого взноса, траншевой и обновленной «нулевой» ипотекой). «Они будут „зашивать“ скидки в какие-то спецпредложения. Но цена будет оставаться завышенной все равно», — поясняет эксперт. Коррекция рынка может случиться позже — в 2025–2026 годах. Причем рынок будут тянуть вниз те, кто не сможет выплачивать ипотеку и будет в срочном порядке избавляться от этого груза.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве

Директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома ожидает, что при сохранении нынешних ипотечных ставок спрос неизбежно ослабнет и цены на «вторичку» в столице могут снизиться на 10%. Но произойдет это не раньше второго квартала.

Покупательский спрос на новостройки будет, с одной стороны, смещаться в сторону бюджетных объектов, с другой — перетекать в Подмосковье. «Бюджетное предложение начнет активно сокращаться, за такими объектами будет охота, а цена вырастет на 10–15%. В Московской области вслед за спросом цены поднимутся на 5–10%», — рассказывает директор направления «Новостройки» «Инком-Недвижимости» Валерий Кочетков.

Исключение составит лишь сегмент трех- и четырехкомнатных квартир. Они могут потерять в цене до 5–7%, допускает эксперт.

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