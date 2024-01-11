Ситуация с яйцами в РФ: последние новости 11 января, цены, что сказал Путин Путин заявил, что рост цен на куриные яйца произошел из-за повышенного спроса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сегодня на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа объяснил, что рост цен на яйца произошел из-за того, что власти вовремя не открыли импорт. Что сейчас с ценами на данный продукт, какие новости выходили об этом в последнее время?

Что сказал Путин о ситуации с яйцами

Глава государства отметил, что потребление яиц и мяса курицы в стране значительно выросло, но объем производства увеличен не был.

«Вовремя просто не сориентировались. Объем производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения, немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. И цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными», — объяснил президент России.

Также 14 декабря 2023 года в ходе итоговой пресс-конференции Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет постепенно улучшаться.

«Спрос увеличился, а объемы производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас предлагают с Турцией сотрудничать в этом вопросе. У нас отлично развиваются экономические связи, в том числе в сфере сельского хозяйства. Сейчас уже решение принято, и ситуация будет улучшаться», — говорил Владимир Путин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сейчас происходит с ценами на яйца сейчас

Вчера, 10 января, заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов заявил, что стоимость яиц у производителей за последние две недели снизилась на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, что постепенно приведет к снижению цен в торговых сетях.

«Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях», — сказал он.

При этом генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сообщил, что после пикового спроса перед Новым годом цены на яйца стабилизировались и начали падать в оптовом сегменте. По его мнению, снижение стоимости скоро отразится и на ценах в рознице.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие страны поставляют России яйца

5 января глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон заявил, что Анкара готова поставлять России необходимое ей количество куриных яиц.

«Точные объемы наших поставок я не могу назвать, поскольку зависит от потребностей. Поставки были обговорены на шесть месяцев, в том объеме, который пожелает принимающая сторона. Мы готовы к удовлетворению потребностей по желаемым объемам», — сказал Афйон.

3 января пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что в Россию была ввезена первая партия яиц из Турции в количестве 316 тысяч штук.

Азербайджан поставил в Россию всего порядка 1,5 млн пищевых яиц для дальнейшей реализации на территории страны, сообщил сегодня Россельхознадзор.

По данным ведомства, 11 января через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» была ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России.

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