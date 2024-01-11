Президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске объяснил рост цен на яйца в стране тем, что увеличилось потребление, а власти «вовремя не сориентировались», сообщает ТАСС. Он уточнил, что решение об открытии импорта продукции не было принято своевременно.
По яйцу видите, что у нас произошло. Вовремя просто не сориентировались. Объем производства у нас не уменьшился, потребление увеличилось. <...> Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, а о том, чтобы открыть импорт, вовремя не подумали. Бум, и цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными, — сказал Путин.
В ходе встречи с бизнесменами президент также выступил против идеи о резком увеличении ввозной пошлины на рыбу и рыбную продукцию. Он назвал подобное решение опасным, так как это может спровоцировать скачок цен.