Путин объяснил резкий скачок цен на яйца в России Путин объяснил рост цен на яйца в России увеличением потребления

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости»

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске объяснил рост цен на яйца в стране тем, что увеличилось потребление, а власти «вовремя не сориентировались», сообщает ТАСС. Он уточнил, что решение об открытии импорта продукции не было принято своевременно.

По яйцу видите, что у нас произошло. Вовремя просто не сориентировались. Объем производства у нас не уменьшился, потребление увеличилось. <...> Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, а о том, чтобы открыть импорт, вовремя не подумали. Бум, и цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными, — сказал Путин.

В ходе встречи с бизнесменами президент также выступил против идеи о резком увеличении ввозной пошлины на рыбу и рыбную продукцию. Он назвал подобное решение опасным, так как это может спровоцировать скачок цен.