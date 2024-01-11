Путин рассказал, насколько может вырасти ВВП России Путин: по итогам года ВВП России может быть выше 4%

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Владимир Путин

Рост ВВП России по итогам года может составить более 4%, заявил президент Владимир Путин ходе визита в Хабаровск, передает ТАСС. Он отметил, что сегодня отечественная экономика по паритету покупательной способности занимает первое место в Европе и пятое в мире.

Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом — первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия, — сказал глава государства.

Он добавил, что хоть Россия и обогнала всю Европу, но «на душу населения нам еще надо стараться». По словам президента, еще есть над чем работать.

Путин также указал, что падение ВВП за 2022 год оказалось менее ожидаемого. Он пояснил, что снижение данного показателя прогнозировалось на 2,1%, а в реальности составило только 1,2%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в условиях санкционного давления экономика России быстро перестраивается за счет рыночного характера. По ее словам, после успешного 2022 года появилось искушение думать, что «нам море по колено». Однако следует быть готовыми к усилению санкций, предупредила Набиуллина.