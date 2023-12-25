«Разрушитель года» Набиуллина высказалась о своем статусе РБК: Набиуллина предупредила о возможном усилении антироссийских санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отреагировала на статус издания Politico «разрушитель года» и подчеркнула, что ей сложно прокомментировать эту ситуацию. Она подчеркнула, что возможно усиление санкций против РФ, а ЦБ «вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции», пишет РБК.

Руководитель регулятора добавила, что в условиях санкционного давления экономика России быстро перестраивается за счет рыночного характера. По ее словам, после успешного 2022 года появилось искушение думать, что «нам море по колено». Однако следует быть готовыми к усилению санкций, предупредила Набиуллина.

Она также заверила, что ЦБ продолжит работать над стабильностью финансового сектора, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал возможность для структурной перестройки экономики.

В конце ноября по версии издания Politico Набиуллина заняла первое место в категории «Разрушители» рейтинга наиболее влиятельных людей Европы 2023 года. Списки победителей огласили на церемонии в Брюсселе. Второе место в категории занял каталонский журналист и политик Карлес Пучдемон, отстраненный от должности президента Женералитета Каталонии за нарушение Конституции Испании и проведение незаконного референдума осенью 2017 года. На третьем месте оказался противник антироссийских санкций, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Набиуллина назвала блокировку активов наиболее болезненной темой для россиян в условиях санкций. По ее словам, российская финансовая система была готова к большинству ограничений еще с 2014 года, однако заморозка активов и блокировка международных платежей стали настоящей проблемой. Она подчеркнула, что под блокировку подпали активы миллионов людей.