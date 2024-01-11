Путин объяснил, при каких условиях изменится ключевая ставка Путин: ключевая ставка будет меняться по мере решения вопросов инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешняя высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер, заявил президент России Владимир Путин во время визита в Хабаровск, где встретился с дальневосточными предпринимателями. По его словам, она будет меняться по мере решения вопросов инфляции.

Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с подавлением инфляции, думаю, будет меняться и эта позиция, — сказал президент.

Также во время встречи с дальневосточными предпринимателями глава государства заявил, что рост ВВП России по итогам года может составить более 4%. Он отметил, что сегодня отечественная экономика по паритету покупательной способности занимает первое место в Европе и пятое в мире, однако еще есть над чем работать.

Вместе с этим глава государства ознакомился с мастер-планами по развитию городов Дальнего Востока. Презентация прошла в Тихоокеанском государственном университете. На продемонстрированных президенту графиках были отражены ожидаемые статистические показатели, в том числе число рабочих мест, которые будут созданы в результате развития городов. Особое внимание Путин уделил социальной сфере. В частности, его заинтересовал вопрос о доступности спортивных площадок.