Минсельхоз рассказал, как изменятся цены на яйца в России Минсельхоз РФ ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время

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Снижение цен на яйца у производителей за последние две недели составило 2,5% для продукции первой категории и 4,2% для второй, передает ТАСС со ссылкой на представителя заместителя министра сельского хозяйства Максима Титова. По его словам, ведомство тщательно следит за ценами на социально значимые продукты.

Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях, — заявил Титов.

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов добавил, что после пикового спроса перед праздниками цены на куриные яйца стабилизировались и начали падать в оптовом сегменте. По его мнению, снижение стоимости скоро отразится и на ценах в рознице.

Глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон отметил, что в ближайшие шесть месяцев Турция готова поставлять в Россию яйца в необходимом для принимающей стороны объеме. В ее ведении также остается право определять даты поставок. Он добавил, что проблем в переговорном процессе о поставке продукции не наблюдается.