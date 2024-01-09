Диетолог рассказала, какие способы приготовления яиц наиболее полезны Диетолог Фаерман: наиболее полезны яйца всмятку и омлет на пару

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Омлет на пару и яйца всмятку являются наиболее полезными способами приготовления этого продукта, рассказала в беседе с Lenta.ru диетолог Лариса Фаерман. Она подчеркнула, что эти методы наилучшим образом сохраняют питательную ценность яиц.

Варка яиц всмятку или приготовление яиц пашот считается одним из лучших методов, так как при этом сохраняются все важные питательные вещества, в том числе чувствительные к температуре витамины и антиоксиданты, — объяснила специалист.

При приготовлении омлета на пару яйца не подвергаются высоким температурам, как при жарке, продолжила диетолог. Этот метод позволяет сохранить максимум питательных веществ. Что касается глазуньи, то врач отметила, что при жарке блюдо становится крайне калорийным, а высокие температуры могут способствовать образованию потенциально вредных соединений.

Фаерман также рассказала, что яйца являются богатым источником высококачественного белка, полезного для восстановления мышц, а также роста и развития тела. Также яйца содержат витамины A, D, E, и B12, железо, цинк, селен и антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые снижают риск возникновения возрастной дегенерации желтого пятна и катаракты.

Однако, некоторым людям следует употреблять яйца с осторожностью, а при аллергии на этот продукт полностью исключить его из рациона, так как даже небольшое количество может вызвать сильный приступ, подчеркнула эксперт. Кроме того, яичный желток противопоказан при повышенном уровне холестерина в крови.

В случае проблем с сердцем или при высоком уровне холестерина лучше проконсультироваться с врачом перед включением яиц в свой ежедневный рацион, — посоветовала медик.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала сырые яйца одним из самых опасных продуктов, которыми можно отравиться. Также, по ее словам, в этот список входят молочные продукты, мясо, рыба, домашние консервы и соленья, а также маринады.