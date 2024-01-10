Глава Росптицесоюза назвала справедливую цену на яйца Глава Росптицесоюза назвала цену 110 рублей за десяток яиц справедливой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Устоявшаяся цена — 110 рублей за десяток яиц — в России является абсолютно нормальной и справедливой, заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева в комментарии изданию «Парламентская газета». По ее словам, отпускная цена яиц у производителей составляет около 95 рублей, все остальное — это собственные расходы розничных сетей и торговая наценка. Глава Росптицесоюза считает, что цены на яйца не будут снижаться.

Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110–125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта, — заявила она.

Бобылева также подчеркнула, что импортные поставки куриных яиц не окажут значительного влияния на ситуацию на рынке, несмотря на заявленные объемы. Кроме того, глава союза рассказала, что закупочные цены на яйца из других стран мира установлены не ниже, чем на отечественную продукцию.

Аналогичной точки зрения придерживается и председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. При этом он допустил, что небольшое сезонное снижение цен на яйца может наступить после окончания Великого поста. По мнению Кашина, ситуацию с ценами на яйца также можно исправить, если законодательно ограничить торговую наценку.

Как сообщалось ранее, в Россию поступила вторая крупная партия яиц из Турции в количестве 316,8 тысячи штук. По данным Россельхознадзора, поставку провезли через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в минувшую пятницу, 5 января.