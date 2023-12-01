Повысят ли зарплаты в 2024 году и зависит ли это от инфляции Эксперт рынка труда Голов: выросшие в 2023 году зарплаты скоро съест инфляция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще в августе 2023-го годовой рост реальных зарплат (то есть уже с учетом инфляции) составил 9,5%. Но уже в сентябре этот показатель упал до 7,2%. Пик «зарплатной гонки», когда фирмы и заводы в условиях дефицита кадров резко повышали оклады, закончился, пишет РБК. Значит ли это, что заметного роста заработка больше не будет, разбирался NEWS.ru.

Как растут зарплаты в Москве

В Исследовательском центре SuperJob сообщили NEWS.ru о годовом приросте зарплатных предложений от работодателей в Москве по ряду специальностей на конец ноября. В результате в номинальном выражении (то есть просто в рублях, без учета инфляции) он был следующим:

— в IT +8,1%;

— в строительстве +6,9%;

— в сфере маркетинга, рекламы, PR +6,6%;

— в кадровой сфере +6,5%;

— в банковской сфере +6,2%.

Таким образом, зарплатные предложения работодателей в Москве больше всего выросли в IT-секторе (+8,1% за год). Но подобное изменение доходов не кажется чем-то особенным после «бешеной динамики в предыдущие годы», говорят аналитики SuperJob. Ведь в 2021 году средние рыночные зарплатные предложения работодателей в IT выросли более чем на четверть.

Скорее, надо обратить внимание на то, что прирост зарплат в строительстве почти догнал IT, говорят исследователи. Производственная, строительная, транспортная и добывающая сферы конкурируют друг с другом, особенно за квалифицированных рабочих и разнорабочих. Заработная плата росла в этом году рекордными темпами, отмечают исследователи. Так, у операторов станков с ЧПУ, токарей-расточников, фасовщиков и укладчиков средняя рыночная зарплата «на руки» за год выросла на 18%, у слесарей-сантехников — на 17%, у электриков и электромонтеров — на 14%, у наладчиков оборудования — на 13%, у электромонтажников — на 13%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как растут зарплаты в России

Средняя номинальная начисленная заработная плата в России (это сумма до вычета из нее НДФЛ и различных взносов) в августе составила 69 439 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2022-го она выросла на 15,1%, но по сравнению с июлем этого года — упала на 2,9%.

Годовая инфляция в августе этого года составила 5,15%. Именно настолько к этому моменту подорожали товары и услуги в России за предыдущие 12 месяцев, по оценке Росстата.

В результате реальная зарплата (то есть уже с учетом инфляции) за январь — август выросла на 7,5%. И конкретно в августе 2023-го по сравнению с августом 2022-го — на 9,5%.

Но уже в сентябре темпы роста зарплат заметно снизились — годовой рост реальной зарплаты составил 7,2%. И как сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития, в 2024–2026 годах рост реальной зарплаты ожидается на уровне 2,5%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будут ли зарплаты расти до конца года

Как и эксперты, опрошенные РБК, аналитики SuperJob считают, что сегодня очень остро стоит вопрос именно удержания персонала: люди продолжают уходить к другим работодателям за более высокими зарплатами. Это значит, что компаниям нужно еще тщательнее отслеживать тенденции рынка труда и действия конкурентов.

«Повышение зарплат восемь из десяти работодателей проводили в течение 2023 года. В каждой второй компании повышение или индексация запланированы на ближайшее время», — говорят аналитики SuperJob.

Что будет с зарплатами в 2024 году

Экс-депутат Госдумы, автор законопроектов о рынке труда в России Анатолий Голов в беседе с NEWS.ru допускает, что уже в первом полугодии 2024 года инфляция съест достигнутый в 2023-м рост реальных зарплат. В итоге рост реальных доходов за первую половину следующего года может составить буквально 0%, а в некоторых случаях даже уйдет в минус. Голов поясняет: рост доходов в России в этом году был во многом обусловлен тем, что оборонной промышленности резко потребовалось больше специалистов и этот сектор, получавший деньги из бюджета, легко смог поднять зарплаты.

По его мнению, теперь все специалисты «расселись» по своим местам и нет необходимости повышать им зарплату. Как считает эксперт, другой промышленности поднимать зарплаты уже тяжело, потому что она получает деньги не от государства, а от потребителей, у которых этих денег все меньше. Ведь продукты и коммунальные услуги продолжают дорожать, отмечает эксперт. Если официальная годовая инфляция, по данным ЦБ, находится сейчас в районе 7–7,5%, то подорожание продуктов, по наблюдениям разных аналитических агентств, составляет 14–18%, говорит Голов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в разговоре с NEWS.ru отмечает, что в лучшем случае и по итогам всего следующего года мы увидим нулевой рост реальных зарплат. Он поясняет: бизнесу сейчас приходится отдавать много денег на дорогие кредиты (из-за высокой ставки ЦБ ставки по ним могут составлять от 21% годовых) и закупку комплектующих (из-за высокого курса доллара), и этими процессами компании управлять не могут. А вот зарплаты — одна из немногих статей расходов, на которые предприятия еще могут влиять. По его мнению, некоторым категориям их поднимут: к примеру, работникам образования, науки и здравоохранения из-за взятых государством обязательств. Но некоторым, напротив, могут урезать: уже есть сигналы о сокращении спроса на работников банковской и кадровой сфер, есть предел и у роста зарплат в строительном секторе. В итоге в 2024-м все будут стремиться просто сохранить существующий уровень доходов.

Сафонов и Голов предполагают, что в следующем году компании будут стараться уже повышать не зарплаты, а производительность труда работников, которым этим зарплаты подняли.

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