Дыра в 1 трлн в бюджете Москвы: чем страшен дефицит, где порежут социалку Депутат МГД Зубрилин: в реальном выражении расходы столичного бюджета падают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгордума недавно проголосовала за принятие бюджета Москвы на 2024–2026 годы. Сразу в трех чтениях и без поправок. Почему понадобилась такая спешка, из-за чего расходы бюджета не бьются с доходами и как в связи с этим порезали траты города на образование и здравоохранение, расскажет NEWS.ru.

Какой бюджет приняли в Москве на следующий год

22 ноября Мосгордума сразу в трех чтениях приняла бюджет столицы на 2024 год и плановые периоды 2025–2026 годов. Доходы бюджета в следующем году, по прогнозу правительства Москвы, составят почти 4,3 трлн рублей, расходы — около 4,8 трлн рублей, а дефицит — 500,3 млрд рублей.

В 2025 году доходы должны сложиться в сумме 4,6 трлн рублей, расходы — 5 трлн рублей, а дефицит — 403,6 млрд рублей. В 2026 году доходы прогнозируются в 4,93 трлн рублей, расходы — в 5,14 трлн рублей, а дефицит — в 209,9 млрд рублей. Таким образом, дефицит за три года составит 1 трлн 113 млрд рублей.

Впрочем, в материале на сайте столичного парламента о принятии бюджета цитаты руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой касаются только доходов. Там же отмечено, что они будут расти на 7% ежегодно. Что же касается расходов, то в плане общих цифр сказано только, что более 50% из них будут социальными. И даже вырастут на 15,5% (правда, не уточняется, по сравнению с каким показателем). На теме дефицита Зяббарова акцент предпочитает не делать. Но говорит, что «экономика Москвы, как и страны в целом, выдержала беспрецедентное внешнее давление».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что случилось с дефицитом бюджета и социальными расходами

Когда в прошлом году принимался бюджет на 2023–2025 годы, именно на 2024 год закладывался дефицит в 218,8 млрд рублей. Но теперь размер «дыры в бюджете» увеличился в два с лишним раза, превысив 500 млрд рублей. Это составит больше 10% от всех расходов города. Для сравнения, дефицит федерального бюджета составит 4,4% от всех расходов страны.

Что же касается социальных расходов, то их лучше разбить на отдельные разделы бюджета. К примеру, предыдущим законом на 2023 год утвердили 530,4 млрд рублей на развитие московского здравоохранения, а новым законом на 2024 год — 593,2 млрд рублей (рост составил 11,8%).

На развитие образования на 2023 год утверждали сумму в 521,4 млрд рублей, а на 2024-й одобрили уже 547,5 млрд рублей, то есть всего на 5% больше. На социальную поддержку на 2023 год утверждали 635,2 млрд рублей, на 2024 год — 667 млрд рублей (тоже лишь на 5% больше).

Официально в понятие «социальные расходы» также входят затраты государства на культуру, спорт и даже СМИ, и в совокупности с этими статьями (а также с включаемой сюда столичными властями программой «Жилище») рост социальных расходов действительно может превысить 15%, как и сказано на сайте Мосгордумы. Но по основным социальным разделам рост составил 5% (соцподдержка и образование) и почти 11,8% (здравоохранение). Кроме того, это рост в рублях, без учета инфляции. А что будет с ее учетом, подробно разобрали в Мосгордуме во фракции КПРФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что заметили коммунисты

В анализе проекта столичного бюджета от руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина признается, что в рублях расходы бюджета растут. Но темпы у этого роста меньше, чем даже у официальной инфляции, говорит депутат. «Таким образом, в реальном выражении, с учетом инфляции, мы получим снижение расходов столичного бюджета. В 2025-м их реальное снижение составит 2% относительно 2024-го. В 2026-м — 3,6% относительно 2025 года», — отмечает Зубрилин.

Главные изъяны бюджета, по мнению Зубрилина, — это сокращение расходов на развитие экономики (минус 8% в течение трехлетки), на здравоохранение (минус 22% за три года) и на поддержку культуры (минус 18% за тот же период). В частности, затраты на столичную скорую помощь и санаторно-оздоровительную поддержку снижаются в реальном выражении (с учетом инфляции), а расходы на амбулаторную помощь и санитарно-эпидемиологическое благополучие падают даже просто в рублях, говорит он.

«Ниже уровня инфляции оказывается намеченный условный рост расходов на высшее образование, категорически отстающий от расходов по разделу „Образование“ в целом. В реальном выражении затраты на высшее образование в течение трехлетки упадут. Что выглядит недопустимым в крупнейшем научном центре, где сосредоточены ведущие вузы страны», — резюмирует коммунист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что отвечают власти

На сайте Мосгордумы председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева («Единая Россия»), по сути, парирует, говоря о том, что в следующие годы инфляция ожидается лишь в районе 4%. Здесь она, видимо, ориентируется на прогнозы Центробанка.

Впрочем, ЦБ уже начинает переоценивать инфляцию на следующий год в сторону увеличения, допуская и 4,5%. Кроме того, Банк России пока не торопится понижать ключевую ставку, а многие эксперты считают, что она останется высокой до конца следующего года. А это значит, инфляция может быть еще выше. Только по итогам этого года она уже может составить 7%. А в Москве товары и услуги порой дорожают быстрее, чем в регионах.

Представитель мэрии Елена Зяббарова, зная аргументы КПРФ, также старается парировать. И отмечает, что до конца 2025 года планируется завершить модернизацию городских поликлиник. В результате 100% амбулаторного фонда столицы будет обновлено по новому московскому стандарту, говорит она.

«Продолжится переход на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи. Завершится создание сети флагманских центров на базе шести крупнейших стационаров города, а также запланирована модернизация столичной службы экстренной помощи: будет проведена реконструкция приемных отделений городских стационаров по тем же принципам, что и во флагманских центрах», — добавляет глава департамента финансов.

Также Зяббарова говорит, что на строительство социальных объектов в трехлетке будет направлено 711 млрд рублей, что на 50% больше, чем раньше (но вопрос, как вырастут цены на строительство за эти годы, остается открытым. — NEWS.ru). «Будет построено более 130 объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта», — обещает чиновник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как принимали бюджет

Бюджет Москвы за один день приняли сразу в трех чтениях. Поправки к нему, судя по документам на сайте Мосгордумы, предлагали только оппозиционные КПРФ и «Яблоко». Но проправительственное большинство в виде депутатов «Единой России», «Справедливой России» и объединения «Моя Москва» отклонило всего 34 поправки всего за 10 минут заседания, пишет «Коммерсант». В них были в том числе предложения «Яблока» поднять расходы на соцподдержку и образование москвичей не на 5% по сравнению с прошлым годом, а на 11%. Рост социальных трат предполагали и поправки от КПРФ.

Парламентское большинство в целом предложило провести ускоренное принятие бюджета. Руководитель «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов и другие депутаты фракции протестовали против этой инициативы, говоря о том, что их, со ссылкой на чрезвычайные обстоятельства, хотят лишить полномочий по обсуждению бюджета и превратить столичный парламент просто в орган утверждения решений мэрии.

Но председатель Алексей Шапошников («Единая Россия») резюмировал: «Длительное обсуждение проекта бюджета невыгодно Москве и москвичам». И ускоренное голосование прошло по плану.

Читайте также:

Акцизы на вино, табак, вейпы и айкосы резко поднимут. Как взлетят цены?

Мобильная связь и интернет в РФ подорожают: как вырастут цены в 2024 году

Стройматериалы продолжают дорожать: где ФАС, сколько стоят цемент, арматура

Как вырастут тарифы ЖКХ в 2024-м: что будет с ценами на свет, газ и воду

Когда вернутся дешевые кредиты и ипотека? Отвечают ЦБ и эксперты