https://static.news.ru/photo/fd3717c2-677f-11ea-abad-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Производство духов в России за последние годы снизилось в два раза. Если в 2017 году было произведено 34,1 тысячи декалитров такой парфюмерии, то в 2019 году — 15,5 тысячи декалитров. При этом количество изготовленных духов в штуках сократилось с девяти до четырёх миллионов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Кроме того, за два года почти на четверть снизилось производство туалетной воды — с 263 до 206,8 тысячи декалитров. Однако выросло производство одеколонов — на 11% (рост с 143,2 до 160,4 тысячи декалитров).

Как ранее писал NEWS.ru, несколько фабрик группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) начнут производить дезинфицирующий гель для рук вместо парфюмерной продукции брендов Guerlain, Dior и Givenchy. Антисептики будут на безвозмездной основе переданы органам здравоохранения Франции.