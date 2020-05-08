Правительство выделило субсидии авиакомпаниям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торги на фондовом рынке Московской Биржи были приостановлены из-за сбоя. Произошла ошибка в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Торги на фондовом рынке Московской Биржи были приостановлены из-за сбоя. Произошла ошибка в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы. Об этом сообщается на сайте торговой площадки. Торги не проводились с 12:08...