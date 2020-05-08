Правительство выделило субсидии авиакомпаниям

Проект Минтранса о предоставлении поддержки авиакомпаниям России принят правительством. Документ предполагает выделение помощи в связи со снижением пассажиропотока из-за коронавируса.
Согласно инициативе, власти выделят Росавиации 23,4 млрд рублей, из которых будут выделены деньги, частично компенсирующие убытки предприятий. Кроме того, правительство приняло правила предоставлений субсидий компаниям авиационной отрасли.
Постановление должно обеспечить продолжение работы авиакомпаний в период пандемии и сохранение рабочих мест,
Ранее NEWS.ru писал, что объём субсидий российским работодателям на выплату зарплат работникам может составить 98,4 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на совещании с президентом Владимиром Путиным о ходе реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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